Участники сезонов «Битвы экстрасенсов» заступились за Сафронова

Один из самых загадочных проектов на телевидении «Битва экстрасенсов» может потерять свой таинственный статус. Все дело в скандале, возникшем между экс-участницей программы Алиной Вердиш и ведущим шоу, иллюзионистом Сергеем Сафроновым. Парапсихолог обвиняет Сафронова во взяточничестве. Якобы заплатив ему кругленькую сумму, экстрасенс получал подсказки на испытаниях. Вероятно, делал иллюзионист это выборочно. Экстрасенс, финалист шестой «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев готов поклясться, что к нему Сафронов с подобными предложениями не обращался.

«Я считаю, экстрасенс не должен доказывать реальность своих способностей только на шоу — его работа должна выходить за рамки телевидения. Мне лично Сафронов никогда не предлагал купить у него информацию, чтобы пройти в дальнейший тур программы. Я готов поклясться в этом своей жизнью», — заявил экстрасенс.

Однако в правдивости проекта все же Рзаев усомнился, так как в принципе не верит в то, что происходит на телевидении.

«Я предсказывал разные вещи, которые сбывались после проекта. Я не знаю ни одного экстрасенса, кто бы делал также. А что касается той, которая обвиняет его во взяточничестве, в таких вопросах разбирается закон. Пусть обращается в суд, где уже разберутся. Только после этого можно будет делать выводы, виноват он в чем-то или нет», — добавил в экстрасенс.

Ни о каких взятках и прочих сомнительных предложениях со стороны Сергея Сафронов не слышала и гадалка — участница третьего сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Железнова.

«Когда участвовала я, а это было довольно давно, ничего подобного не было, никаких сливов информации. Если пересмотреть первые «Битвы» и последние, можно увидеть колоссальную разницу между участниками. В мое время не показывали в проекте полетов Дэвида Копперфильда», — отметила эксперт по экстрасенсорике.

По мнению Виктории, в ранних сезонах программы происходило реальное действо, все было гораздо скромнее. Сейчас же программа больше похожа на сказку. Гадалка также считает, что настоящие экстрасенсы, кто хотел публично продемонстрировать свои способности, давно закончились. Но высоченные рейтинги не позволяют закрыть программу — приходится выкручиваться.

«Настоящие экстрасенсы закончились еще в районе пятой «Битвы». Но если рейтинги растут, зритель смотрит проект, его и не закрывают. Значит, приходится прибегать к различным путям выбора победителя. А как еще снимать, если нет экстрасенсов? Мне уже смотреть это неинтересно. Видно, что показывают сказки», — говорит Железнова.

На почве скандала с руководством телеканала ТНТ было принято решение об увольнении ведущего шоу «Битва экстрасенсов». В свою очередь Сафронов, понесший репутационный урон, заявил о готовности судиться с парапсихологом.