Мир движется к большой космической гонке: есть ли у России шансы победить?

Публицист, сектовед, историк Александр Чаусов рассказывает о будущем России и других стран в сфере космических открытий.

В последние дни в России актуализировалась тема космоса и международного космического сотрудничества. Так, представители ООО «Энергия» заявили о возможности создания в будущем российской национальной орбитальной станции. Новость была подана в СМИ в контексте возможного в ближайшее время отказа работы России по линии МКС. Впрочем, внезапно эта информация была аннулирована. Более того, в Роскосмосе заявили, что от работы на Международной космической станции никто отказываться не собирается, Россия и партнеры по проекту проведут серию консультаций о будущем этой программы.

Так или иначе, но сроки договоров по МКС истекают в 2025 году. И в целом предложение создания своей национальной модульной космической станции — не просто своевременно, но еще и ложится в канву нынешней российской политики и идеологии. Тем более, что специалисты корпорации заявили о том, что эта станция в силу уникального размещения сможет наблюдать за Арктикой, Северным морским путем, а если уж пойти на совсем смелый эксперимент, то и за всей планетой.

Про российскую космическую отрасль сейчас ходит самая противоречивая и не всегда позитивная информация. Поэтому, думается, стоит подробнее рассмотреть то, что вообще происходит в космической отрасли во всем мире.

Национальный космос

Стоит отметить, что, помимо международного космического сотрудничества (типа той же МКС), есть и множество национальных программ разного масштаба и направленности, а также находящихся на разной стадии практической реализации.

Один из самых громких — проект США «Артемида», лунной орбитальной станции, в котором могла бы участвовать и Россия, но политическая конъюнктура нынче совсем не та. Правда, кроме громких заявлений по этой линии, от Штатов более ничего не видно и не слышно. Но, в принципе, ресурсов у NASA вполне может хватить на проект.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно озвучивал планы по освоению Луны, равно как и другие чиновники корпорации и руководители той же «Энергии». При этом у нас речь шла о строительстве базы на самой Луне, еще и с экономическим обоснованием: добыча гелия-3. Это в перспективе куда боле дешевое термоядерное топливо, если упрощать максимально.

Впрочем, и научную ценность такой станции и такого проекта невозможно переоценить. Но пока, как и у американцев, в России в целом все остается на уровне заявлений и сетований Дмитрия Рогозина на Минфин, который «режет» бюджеты на космические исследования. Но это действительно очень дорого.

О полетах к спутнику Земли говорят и в Индии, но в перспективе, после 2025 года. А пока они активно осваивают околоземное пространство методом запуска спутников связи и возвращаемых космических аппаратов.

А вот Китай планомерно реализует программу «Чанъэ» (в даосизме имя богини Луны). На первом этапе китайцы запустили на лунную орбиту несколько автономных модулей, затем, 2 декабря этого года, посадили на поверхность спутника Земли аппарат «Чанъэ-5», который осуществил сбор лунного грунта. В перспективе у КНР — полет человека на Луну. Впрочем, это пока отдаленные планы.

Марсианские хроники и околоземный мусор

В разные годы заходила и заходит речь о полетах на Марс — что от нас, что от американцев. Илон Маск, стоит напомнить, даже запустил сверхтяжелую ракету с электрокаром на борту в сторону Марса в 2018 году.

Китай, США (на этот раз по линии NASA) и Объединенные Арабские Эмираты совместно с Японией также запустили свои исследовательские миссии в сторону Красной планеты в этом году. Прибыть на орбиту Марса они должны уже в феврале 2021.

Что касается России, то в 2016 году совместно с Европейским космическим агентством Роскосмос реализовал первый этап программы «ЭкзоМарс». На нашем носителе «Протон-М» к этой планете в том же году были доставлены орбитальный модуль «Трейс Гас Орбитер» (работает на орбите Марса с 2018 года) с российской аппаратурой и спускаемый модуль «Скиапарлелли» (мягкая посадка которого не удалась). Второй этап программы с запуском к Марсу уже российского спускаемого аппарата и посадочной платформы, а также с российским научным оборудованием в марсоходе, запланирован на 2022 год. К слову, изначально планировалось отправить миссию в этом году, но в итоге специалисты решили взять дополнительное время на тестирование всех систем.

Что интересно, индийский автоматический межпланетный аппарат «Мангальян» работает на орбите Марса с конца сентября 2014-го.

Впрочем, если вернуться от других планет к околоземным орбитам, то здесь тоже идет насыщенная космическая жизнь.

Кроме планов по созданию национальной космической станции Россией, аналогичную работу довольно давно ведет Китай. Речь идет о проекте «Тяньгун», или «Небесный дворец». Так называются модули этой станции, которые уже по отдельности выводились на орбиту. В этом году в КНР планировали вывести все модули и собрать их воедино уже в космосе. Но, увы, внезапно вспыхнул коронавирус, поэтому пока все отложено.

Особо интересным в ближайшем будущем представляется проект швейцарской компании ClearSpace в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Речь идет о выводе на орбиту аппарата по уничтожению космического мусора, которого за годы с начала «космической эры» в околоземном пространстве накопилось по примерным подсчетам более 30 000 объектов.

Космос и политика

Впрочем, к сожалению, космос — это не только наука и гуманитарные проекты во имя человечества. Это еще и политика. Например, в 2019 году в одном из американских профильных изданий предрекли «крах» российской космической отрасли летом 2020 года. Понятно, что увидели этот самый «крах» по вполне идеологическим причинам.

В той же степени политикой является и недавняя информация о возможных американских санкциях в отношении ряда предприятий Роскосмоса. К слову, российская корпорация уже прокомментировала причины этого возможного шага США. Есть большая вероятность того, что все это связано с разработкой российского космического буксира на ядерном топливе. При этом, по мнению специалистов, только ядерное топливо, и в принципе «новые источники топлива», могут обеспечить регулярные и хоть сколько-нибудь адекватные по цене полеты в относительно дальний космос. Так что речь здесь, по словам специалистов, может идти как минимум о недобросовестной конкуренции. Ну, и о «крахе» российской космической отрасли, конечно, тоже, который выразился, например, в том, что 3 декабря этого года состоялся успешный запуск, выведение на орбиту и развертывание спутников связи «Гонец-М», а также служебной платформы «ЭРА-1». О чем официально заявили представители Роскосмоса и Минобороны РФ.

В общем, понятно, что, несмотря на проблемы и внешние непредсказуемые факторы, движение человечества в космос продолжается. Правда, сейчас наметилась тенденция к определенной «национализации» космических программ разных государств. И, видимо, мы стоим на пороге нового витка международной конкурентной космической гонки.