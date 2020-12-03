Гаспарян оценил претензии Тихановской на пост президента Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности стать президентом страны на период до новых президентских выборов. Политолог Армен Гаспарян оценил в комментарии ФАН претензии Тихановской на пост президента.

«Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период», — заявил Тихановская. Кроме того, она сообщила, что ее команда разработала проект конституционной реформы.

Ранее Тихановская утверждала, что не позиционирует себя как будущего президента республики.

Армен Гаспарян удивился, почему Тихановская только сейчас вспомнила о конституционной реформе. Политолог считает, что, если бы реформа действительно имела значение для Тихановской, то она бы вспомнила о ней раньше.

«С таким же успехом каждый может заявить, что разработал вариант конституционный реформы в Белоруссии и далее по списку. Это будет волновать только его ближайшее окружение, семью и друзей. Если Тихановскую реально бы интересовала конституционная реформа в Белоруссии, то она действовала бы раньше», — заявил эксперт.

Гаспарян напомнил, что Тихановская не является самостоятельной политической фигурой, она – пешка в руках кураторов.

«Лукашенко не просто так назвал ее лохушкой, это так и есть. Что она, что ее друзья играются в политику, даже не подозревая, что в политике существуют определенные правила, которые надо соблюдать вне зависимости от того, являетесь вы властью или оппозицией. Но, к сожалению, до Тихановской эту нехитрую мысль донести невозможно, она с этой точки зрения не дрессируемая абсолютно», — заключил Гаспарян.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Это были его шестые выборы. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Ранее Лукашенко заявил о создании в НАТО военной группировки для захвата западных регионов Белоруссии.