МИД РФ призвал активизировать работу «астанинского формата» по Сирии

Москва, 3 декабря. Россия призывает все страны, участвующие в «астанинском формате», активизировать усилия по политическому урегулированию ситуации в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Российские власти намерены продолжить работу комиссии по обсуждению стабилизации сирийского кризиса.

«Реализация достигнутых при участии РФ договоренностей позволила значительно стабилизировать ситуацию на территориях, которые граничат с захваченными боевиками районами. Мы наблюдаем снижение эскалации, в том числе в Идлибе», — сообщила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва также считает важным диалог в рамках Конституционного комитета САР (ККС), который проводит встречи при посредничестве ООН.

Четвертая встреча Малой группы ККС началась в Женеве 30 ноября и продлится до 4 декабря 2020 года. На заседании обсуждаются национальные основы и принципы, которые войдут в новую Конституцию Сирии.

Переговоры в «астанинском формате» впервые состоялись в 2017 году в столице Казахстана Нур-Султане (бывшее название — Астана) при участии представителей России, Турции и Ирана. По итогу ряда конференций удалось добиться введения режима прекращения огня, а также запустить межсирийский политический диалог с участием всех заинтересован сторон.