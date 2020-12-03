Конституционный суд отстранил бывшего президента ЦАР от участия в выборах

Конституционный суд Центральноафриканской Республики 3 декабря отказал Франсуа Бозизе в регистрации в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. В ходе проверки следственной комиссией выяснилось, что старейшина деревни Гага, которая находится недалеко от города Босанго в префектуре Уам, составил справку для бывшего президента, в которой сообщил заведомо ложные сведения о том, что господин Бозизе находился на территории республики с осени 2019 года.

LA CANDIDATURE DE MR FRANÇOIS BOZIZÉ EST INVALIDÉE PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE. Опубликовано 236 Magazine Четверг, 3 декабря 2020 г.

При этом, точная дата возвращения в ЦАР свергнутого в 2013 году президента известна абсолютно точно. Франсуа Бозизе прибыл в Банги 16 декабря 2019 года.

Согласно конституции ЦАР, чтобы претендовать на президентский пост, гражданин республики должен прожить на её территории непрерывно в течение года до момента подачи документов, необходимых для регистрации своей кандидатуры. Напомним, что регистрация проходила с 1 по 10 ноября текущего года. Таким образом, с момента возвращения Франсуа Бозизе в ЦАР до момента подачи им документов для участия в выборах прошло чуть больше 10 месяцев, и соответственно он не имеет законных оснований баллотироваться на пост президента.

Франсуа Бозизе занял должность главы государства в ходе военного мятежа и удерживал его с 2003 по 2013 годы до того момента, как сам был свергнут в ходе очередного государственного переворота силами коалиции «Селека» во главе с Мишелем Джотодиа, после чего бежал из страны. С 2013 года бывший глава государства находится под санкциями ООН.

Также по причине несоответствия требованиям основного закона страны, к участию в выборах были не допущены Армел Сайо, Жан-Мишель Мандаба, Бертнан Кемба и Фредди-Михаэль Гансасуа.

Это решение Конституционного суда было принято несмотря на многочисленные угрозы сторонников Франсуа Бозизе поднять мятеж в случае отстранения их кандидата от участия в президентских выборах. Однако непоколебимость судей самым наглядным образом указывает на то, что на предстоящих выборах будет соблюдаться равенство всех перед законом, а Центральноафриканская Республика в данный момент возвращается к становлению демократического государства.