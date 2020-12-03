Германия показала наличие у Берлина план защиты «Северного потока — 2» от США

Берлин, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона, продолжает поддерживать крупный энергетический проект «Северный поток – 2», разрабатывая инструменты, позволяющие обойти американские санкции. Об этом заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью интернет-порталу Baltnews. Он обратил внимание, что немецкие власти в очередной раз подтвердили свое отношение к российскому газопроводу и окончательно решили завершить его строительство.

Ранее издание Bild сообщило, что немецкие власти нашли способ, позволяющий Берлину без последствий обойти санкции США, направленные против реализации «Северного потока – 2». Речь идет о специальном «Фонде против изменения климата», который может быть создан в Мекленбурге — Передней Померании. Благодаря этой организации европейские компании смогут предоставлять свои услуги России, несмотря на санкционное давление со стороны Вашингтона.

Эксперт в области энергетики Александр Фролов, в свою очередь, заявил, что подобные меры свидетельствуют о том, что у Берлина есть четкий план, который позволит защитить «Северный поток — 2» от нападок со стороны США. Немецкие власти делом показали, что готовы отстаивать свои экономические интересы.

«Создание такого фонда – достаточно разумное решение. Это продолжение последовательной политики Германии, когда позиция выражена уже не просто в словах чиновников, а в четких действиях», — заметил Фролов.

По словам эксперта, Германия уже не откажется от «Северного потока — 2», несмотря на новые угрозы со стороны Вашингтона. Берлин принял решение биться за этот проект до победного конца и уже не отступит от своей цели.

Фролов также указал, что еще не так давно Берлин предлагал Вашингтону некий компромисс во вопросе «Северного потока — 2». Речь идет о строительстве специальных СПГ-терминалов, благодаря которым США могут поставлять свое сырье в Германию. Однако, вероятнее всего, такой план является лишь частью «тонкого троллинга» со стороны Берлина, поскольку американская продукция не будет пользоваться спросом.

Ранее Александр Фролов обратил внимание на неудовлетворительное состояние газотранспортной системы (ГТС) Украины. Он заметил, что на ремонт это инфраструктуры Киеву потребуются многомиллиардные инвестиции.