Набиуллина заявила о росте портфеля кредитов для бизнеса почти на 15%

Москва, 3 декабря. Портфель кредитов для малого и среднего бизнеса России вырос почти на 15%, а количество заемщиков увеличилось на 63,6% и превысило 450 тысяч компаний. Об этом председатель ЦБР Эльвира Набиуллина заявила в своем выступлении на съезде лидеров движения «Опора России», который проходит в Калининграде.

Сравнивая нынешний период с 2014 и 2015 годами, Набиуллина подчеркнула, что тогда кредиты для МСП серьезно просели.

«В этом году динамика в целом положительная. Понятно, что она, может быть, не компенсирует все те трудности, с которыми малый и средний бизнес столкнулся. Но с начала года портфель кредитов вырос почти на 15%, а число заемщиков увеличилось: выросло с начала года на 63,6% и превысило 450 тысяч компаний», — сказала председатель ЦБ, передает корреспондент ФАН.

Набиуллина пояснила, что это неплохо, когда большое количество предприятий в непростой период смогло получить кредиты. По ее словам, большую роль сыграли льготные правительственные программы, по которым выдано более 500 млрд рублей. Со своей стороны, ЦБ ввел дополнительный инструмент рефинансирования для банков в том же размере.

«Несмотря на то, что льготные программы растут — с госгарантиями, с поручительствами, доступ к таким программам имеют не все предприятия. Мы сделали программу, которая стимулировала бы поддержку объемов кредитования со стороны банков», — сообщила Набиуллина.

Ранее глава Центробанка заявила о продлении возможности реструктуризации кредитов малых и средних предприятий РФ до конца первого квартала 2021 года.