

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская разразилась новым спичем — она заявила о готовности возглавить республику в «переходный период».



Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян оценил заявление Светланы Тихановской в своей традиционной колонке для ФАН.

Ты ее в дверь — она в окно. Колонка Вадима Манукяна.

Периодически Светлана Тихановская из нового прибежища в Литве делится своими фантазиями на тему ее президентства в Белоруссии. Она живет в какой-то искаженной реальности, в которой разваливается режим Александра Лукашенко. Она считает, что протестующие оказывают реальное давление на действующий режим. В ее голове система воюет с собственным народом. Лишь она, любимая и незаменимая, может возглавить Белоруссию в этот «переходный период».



В памяти сразу всплывает диалог Сатанеева и Шемаханской из фильма «Чародеи»:

— Я готов занять место зама по науке. Мне это не трудно.

— Я понимаю, что вам это не трудно. Вопрос не в вас, а в науке.

Не понимает Тихановская, что в крупные политические деятели она не годится. Ты ее в дверь — она в окно. Никак не может смириться Светлана с тем, что она не лидер белорусской нации, да и никогда им не была. Кто-то называет ее кухаркой, которая жарит котлеты, но она сама признавалась, что не знает ни одного рецепта этого блюда.



Кто такая миссис Тихановская? Блогер? Так блогеров пруд пруди в каждой стране и каждый из них мнит себя президентом. И в России такой есть, правда, сейчас он в Германии, здоровье у него дало сбой, лечится. Очень бы хотелось, чтобы там он и остался на веки вечные.



Экспертов Тихановская объединить собралась? Это тех «экспертов», которые крутятся возле нее в Литве? Или тех, кто рассеялся по Европе? Так их и объединять не нужно. Они давно уже вместе, вне зависимости от территории нахождения. Их уже давно звонкие евро надежно скрепили. Она все еще вспоминает про потешный «координационный совет», из которого в самой Белоруссии практически никого не осталось. Тихановская рассказывает о том, что чуть ли не новую конституцию разработала. Какая способная дама! А, может, это в Европе ее придумали, а «президентше» подсунули, чтобы выдала за свою? Представляю, что ей там написали.



Ну, и самый забавный пассаж о том, как она вернет «власть народу». Слышать это от европейских прокладок весьма забавно. Никакому народу власть отдавать они точно не собираются. Не для того «запустили Берлагу», чтобы он чем-то с народом делился. Скорее, очередная марионетка Запада будет торговать интересами Белоруссии. Вот в это я охотно верю.



Очередной спич Светланы Тихановской полон самодовольства и чувства собственной важности. В своих роликах она уже начала жестикулировать. Только все эти жесты из методички уже давно устарели и легко читаются. Европейские партнеры, похоже, считают, что однажды разработанные методики по «технологичной» смене главы государства до сих пор никто не раскусил. Как говорил Задорнов: «Ну, тупые».