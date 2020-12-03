Врачи заявили о невиновности реаниматолога в смерти младенца в Калининграде

Дело реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра в Калининграде Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного, несостоятельно и требует тщательного пересмотра. К такому выводу пришли врачи-эксперты на пресс-конференции «Дело Элины Сушкевич: слово профессионалов», передает корреспондент ФАН, посетившая мероприятие.

Напомним, в июле 2019 года следствие предъявило Элине Сушкевич обвинение в совершении убийства ребенка. Следователи считают, что она ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Для сокрытия следов преступления медик внесла в историю родов сведения о том, что младенец умер якобы в утробе матери. 2 декабря 2020 года стало известно, что следствие по делу Сушкевич завершено.

«Я категорически не согласен с позицией обвинения. Сторона обвинения не обратила внимание на серьезный документ — заключение территориального органа Росздравнадзора, который 12-22 ноября провел детальную проверку документов и выявил более 22 нарушений», — сказал президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, академик РАН Николай Володин.

Он пояснил, что в родовом отделении, например, не было врача-неонатолога, что не позволило начать весь комплекс помощи. По мнению эксперта, абсолютное бездействие врачей и якобы введение препарата «Магния сульфат» не позволили стабилизировать состояние больного.

По мнению главы межрегиональной благотворительной общественной организации «Ассоциация клинических токсикологов» Галины Суходоловой, которая внимательно изучила документы, смерть ребенка была естественной.

«У меня впечатление, что сульфат магния вообще не был введен, — отметила она. — Считаю, что правильнее было бы определять концентрацию магния в крови — не в органах. Если бы его ввели внутривенно, то она в ней сразу бы повысилась и анализ крови четко бы это подтвердил. Анализ же, на который ссылаются эксперты, говорит о том, что магний в организме есть, а он и должен быть».

Правосудие должно быть основано на доказательных фактах, добавил главный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко. По его словам, не было принято во внимание то, что ребенок уже родился с критической массой тела и анемией.

С экспертом согласен и детский кардиохирург Давид Беришвили. Он пояснил, что смерть этого ребенка сопоставима со смертью любого пациента в тяжелом состоянии и не может быть привязана к интоксикации.

«Этот ребенок родился не просто незрелым. Уже с момента рождения у него был низкий гемоглобин, или анемия. Откуда вообще взялась идея с магнием — непонятно, поскольку нет ни одного события, которое бы указало, что он вводился», — добавил главный внештатный специалист-неонатолог Минздрава России по ЦФО Дмитрий Дегтярев.

Кандидат юридических наук, старший преподаватель РУДН Диана Мустафина-Бредихина напомнила, что ведущим представителям профессионального сообщества было отказано в участии в судебном процессе в Калининграде. Ни одному выходцу из профессионального сообщества, имена которых назывались защитой, не предоставили слова. Такая ситуация может привести к заблуждению присяжных при вынесении решения.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы нет ни одного указания на то, что младенец был жизнеспособным, — объяснила юристка. — Мы также видим, что ведущие эксперты не были допущены к этому процессу. И это все на фоне ситуации, когда врачи разных специальностей готовы уйти из профессии».

Как сообщили ТАСС в среду в Калининградском областном суде, прения сторон начнутся 9 декабря.