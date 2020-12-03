Елена Драпеко расстроена «бездарным» 2020 годом

Москва, 3 декабря. Советская и российская актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко рассказала ФАН, что очень расстроена тем, как бездарно прошел 2020 год.

«Я так расстроилась! Это был мой год: я по календарю — мышь, — рассказала Драпеко ФАН. — Поэтому я ужасно печалюсь, что год так бездарно прошел».

Депутат также поведала о своем единственном новогоднем желании: оно заключается в окончании пандемии и избавлении от коронавируса.

Собеседница ФАН с нетерпением ждет наступления Нового года и уже подготовилась к празднику.

«Я квартиру уже украсила. Купила гирлянды — «шторы» называются, которые мигают и переливаются. Повесила их на окна, — рассказала Драпеко. — Настроение уже новогоднее, но снега нет, а без снега какой Новый год?»

Редакция ФАН подготовила специальный праздничный раздел, чтобы вместе с вами, дорогие читатели, зарядиться праздничным настроением и встретить Новый год во всеоружии.

Ранее ФАН собрал лучшие рекомендации психологов, коучей и других экспертов, чтобы вы были уверены — следующий год точно будет лучше предыдущего.

Также стало известно, что российская столица не планирует вводить новые ограничения по коронавирусу на новогодние праздники. Об этом сообщили власти Москвы. Принятых на сегодняшний день мер безопасности в столице достаточно, считает заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.