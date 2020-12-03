Телефонное голосование в Ливии стало объектом провокаций экстремистов

Триполи, 3 декабря. Террористическая организация «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) пытается оказать влияние на телефонное голосование в Ливии.

Источники телеканала Libya24 сообщили, что экстремисты вмешиваются в процесс назначения главы нового органа исполнительно власти страны. Они лоббируют механизм, который гарантирует «министру внутренних дел» Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаге победу.

«Братья-мусульмане» призывают делегатов отдавать предпочтение варианту, в рамках которого выгодный им кандидат должен получить семь рекомендаций и перейти в следующий тур. Впоследствии итоги голосования определятся по числу симпатий в регионе.

Стоит напомнить, что всего Триполи имеет 37 голосов. Как сообщает источник, 12 из них уже принадлежат Башаге, а остальные 25 распределятся между оставшимися пятью политиками. По мнению экстремистов, именно этот вариант позволит главе «МВД» заполучить пост премьера.

В четверг, 3 декабря, началось телефонное голосование за механизм выбора кандидата на пост руководителя нового правительства. В нем приняли участие 75 участников Форума политического диалога.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что провал тунисских переговоров связан с вмешательством «Братьев-мусульман». С помощью взяток и угроз они продвигали кандидатуру Фатхи Башаги на должность главы нового правительства Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.