COVID-19 вынудил власти Стамбула ввести новые ограничения

Стамбул, 3 декабря. Правительство турецкого города ограничило движение на самой популярной среди туристов улицы Истикляль.

Согласно последней информации, комитет по санитарии района Бейоглу получил полномочия от Министерства внутренних дел вводить карантинные меры на территории Стамбула. В частности, речь идет о главном проспекте города.

В результате специалисты приняли решение с утра четверга, 3 декабря, частично заблокировать улицу Истикляль, которая соединяет площади Таксим и Тунель. Теперь там действует только правостороннее движение, это поможет уменьшить контакт граждан «лицом к лицу». Помимо прочего, на данном отрезке одновременно могут находиться не более семи тысяч человек.

Соответствующие мероприятия направлены на борьбу с распространением COVID-19. В настоящий момент число ежедневных заражений возросло до отметки в 30 тысяч случаев.

Напомним, что Министерство иностранных дел Германии внесло Турцию в «красную зону» опасности из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Туристов призывают отказаться от отдыха на курортах республики.