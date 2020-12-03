Эксперт рассказал, как сэкономить на плате за ЖКХ на 40%

Санкт-Петербург, 3 декабря. Руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль» Дмитрий Данильев рассказал в эфире медиацентра «Патриот» о пяти способах экономии за услуги ЖКХ, благодаря которым жильцы многоквартирных домов могут снизить квартплату за услуги ЖКХ на 40%.

В четверг в медиацентре «Патриот» состоялся эфир на тему «ЖКХ в России. Сколько россияне будут платить за коммунальные услуги в 2021 году».

«На коммунальных услугах можно экономить до 40%. Один из самых больших платежей — за электричество. Обратите внимание на электроприборы, которые в доме используются — они должны все быть энергоэффективными: классов А или А+. Необходимо заменить все лампочки Ильича на светодиодные, которые значительно меньше потребляют электроэнергии. Не используйте электрообогреватели. Если квартира подключена к природному газу — постарайтесь установить бойлер и обогреватели, которые работают на этом источнике энергии: он значительно дешевле, чем электричество. К сожалению, многие не желают заниматься этими вопросами и продолжают переплачивать за ЖКХ», — заявил Дмитрий Данильев

Значительную часть коммунальных услуг составляет отопление. По словам эксперта, снизить сумму этого платежа можно до 30%, если в многоквартирном доме установить счетчик потребления тепла. Для этого он рекомендует жителям собраться и принять решение об установке прибора учета.

«Необходимо оборудовать тепловой узел, чтобы он сбрасывал лишнее тепло системы, если ТЭС подает слишком горячую воду, а на улице плюсовая погода. Если установить прибор умного учета тепла, будет закрываться заслонка и горячая вода будет возвращаться в систему, вообще не поступая в дом или в меньших размерах. В результате экономия тепла может составить до 30%», — отметил Дмитрий Данильев.

Кроме этого, эксперт рекомендует устанавливать приборы учета газа и воды и использовать газовые конфорки по назначению — не ставить на них кастрюлю больше или меньше.

Для более широкого представления о способах экономии на ЖКХ Дмитрий Данильев предлагает ознакомить с компьютерной игрой ЖЭКА, которую создал Фонд содействия реформирования ЖКХ.