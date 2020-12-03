Рейнджеры США рассказали о тяжелой работе в национальных парках

Рейнджерам национальных парков на территории Соединенных Штатов приходится сталкиваться, возможно, с одной из худших работ в мире. Непрекращающийся даже в период пандемии поток отдыхающих уже не первый год актуализирует санитарную проблему, в рамках борьбы с которой защитники природных объектов вынуждены в тяжелейших условиях утилизировать человеческие отходы. Об этом подробнейше рассказывает издание The Guardian.

Вопрос с туалетами остро стоит на всем протяжении от пиков Денали на Аляске до пустынных туристических маршрутов в Юте и Аризоне. Посетители предпочитают не использовать находящиеся в отвратительном состоянии уборные и справляют свою нужду в не предназначенных для этого местах.

Человеческие отходы несут в себе множество бактерий и патогенов. Они загрязняют ручьи и наносят вред высокогорным обитателям, которые, к тому же, периодически попадают в отхожие ямы.

Особенно сильно пострадал национальный парк Скалистые горы в Колорадо. Здесь рейнджеры постоянно сообщают об использованной туалетной бумаге, встречающейся на каждом шагу.

Множество туристов стекается и на Лонгс Пик — отвесную гору высотой свыше 4 тысяч метров у континентального водораздела. Но вокруг нее есть только четыре туалета, разбросанные на мили друг от друга. Решение, принимаемое туристами, напрашивается само собой.

Служащим регулярно приходится выкапывать массы, помещать их в емкости, грузить на вьючных животных и спускаться с горы. Именно из-за того, что туалеты находятся в отвратительном состоянии, многие туристы отказываются ими пользоваться, предпочитая вместо этого вырыть неглубокую яму или спрятаться за большим камнем.

Одним из решений является система Toilet Tech, которая отделяет два вида отходов и сразу помещает их в соответствующие емкости с антисептиком.

Новые сооружения, уже заменившие четыре туалета возле Лонгс Пика, значительно облегчили жизнь местных рейнджеров, хотя однажды ветер со скоростью 200 миль в час снес один из туалетов и разнес отходы на выдающуюся площадь.

Но есть здесь и свои сложности: отходы из отдаленных районов до сих пор вывозятся вертолетом, что очень дорого.

Ранее международный туроператор Club Med составил рейтинг мировых достопримечательностей, после посещения которых путешественники испытывают разочарование.

Самым разочаровывающим местом признан Диснейленд в американском штате Флорида. Стоимость входного билета составляет 110–140 долларов, однако содержание парка туристам кажется скромным для такой цены.

Лучшей мировой достопримечательностью по соотношению цена-качество стал музей-заповедник Петергоф. Стоимость входного билета составляет 10 долларов. Кроме того, в список вошли Большое Соленое озеро в штате Юта в США, пирамиды Гизы в Египте, Колизей в Риме и Тадж-Махал в Индии.