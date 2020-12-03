Жажда наживы спровоцировала Башагу организовать нападение на объекты ННК

Триполи, 3 декабря. Глава «МВД» Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага заказал нападение на штаб-квартиру Национальной нефтяной корпорации (ННК).

Телеканал Libya24 сообщил, что атака со стороны боевиков является ответом на отказ главы ННК Мустафы Саналлы передавать доходы от экспорта природных ресурсов в Центробанк, откуда впоследствии разворовываются деньги. Соответствующее решение корпорации лишает функционеров ПНС одного из главных источников нелегального дохода. Помимо прочего, в эфире медиаресурса заявили, что Башага ежемесячно получал «откаты» из ЦБ.

Заморозка счетов ННК может оставить «министра» не только без денег, но и без поддержки со стороны Турции. Не секрет, что Анкара перебрасывает на подконтрольные ПНС территории военную технику и наемников, а также реализовывает собственные интересы в регионе. Впрочем, если Башага перестанет платить и утратит влияние в государстве, то республика прекратит с ним сотрудничество.

Напомним, что президент энергетической компании отказался переводить средства от продажи нефти в Центральный банк до избрания руководителя нового правительства. Глава «МВД» считает, что с помощью вооруженных атак он сможет оказать давление на Саналлу, запугать конкурентов и укрепить собственную кандидатуру на предстоящих выборах. Именно поэтому он решил использовать против ННК подконтрольных боевиков.

По данным Libya24, нападения на объекты корпорации совершила группировка RADA во главе с военным преступником и членом запрещенной на территории РФ террористической организации «Аль-Каида»1 Абд аль-Рауфом Каррой. Бандформирование официально входит в состав «МВД» ПНС и контролирует частную тюрьму «Митига». Боевики неоднократно помогали Башаге удержаться на должности и обрести лояльных партнеров в Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийские политики подтвердили желание Башаги захватить пост премьер-министра страны любой ценой. С этой целью он посещал Францию и Египет, однако не смог заручиться там необходимой поддержкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.