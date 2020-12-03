Ивашов объяснил, зачем США убеждают граждан в безопасности ядерной войны

Санкт-Петербург, 3 декабря. Почему в США готовят общественность к ядерной войне и почему изменилось отношение Вашингтона к этому оружию, рассказал президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Американская пресса стала все чаще публиковать статьи о якобы незначительном уроне от ядерного оружия.

«Еще в январе 2003 года американцы приняли директиву о быстром глобальном ударе после мощного обзора своего ядерного оружия. Суть директивы — развивать высокоточное оружие и оружие искусственного интеллекта. Эти разработки сейчас у американцев доминируют. В отношении стратегического ядерного вооружения у них мертвый сезон. Кто-то недоволен таким уровнем развития американского ядерного вооружения. Именно поэтому США публикуют статьи о безопасности ядерной войны. Это делают те, кто заинтересован выживать и развиваться, — Министерство энергетики США и те, кто производят ядерное оружие», — заявил Леонид Ивашов.

Президент Академии геополитических проблем отметил, что в эпоху Михаила Горбачева, перед самым развалом СССР, ядерная тематика была на первых полосах газет. В те далекие дни был подробно описан весь ужас ядерного оружия. В газетах рассказывалось о подписании первого Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I). Вслед за ним был подписан и СНВ-II. То есть в центр общественного внимания был выведен ядерный фактор. Это оружие стало ассоциироваться с одной из серьезнейших угроз.

На данный момент между Россией и США есть договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, также известный как СНВ-III. СНВ-III определяет вопросы развертывания и эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет, стратегических подлодок, сухопутных ракетных комплексов, а также дальней авиации и ее средств поражения. Но срок его действия заканчивается уже в феврале 2021 года. Последует ли подписание нового документа — пока неизвестно.