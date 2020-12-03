Жителей Томска не ждут в Петербурге на новый год

Томск, 3 декабря. В четверг стало известно, что две авиакомпании начали продажу билетов на рейсы Томск – Санкт-Петербург, но власти Петербурга не готовы принять туристов.

Вылет первого рейса из томского аэропорта в Северную столицу запланирован на 25 декабря. Тем временем, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал туристов не приезжать в город на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса.

«Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города», – обратился к туристам вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Важно отметить, что в Петербурге на четыре новогодних дня – до 3 января, будут закрыты кафе и рестораны. Также с 30 декабря запрещено посещать музеи, театры и кинозалы.

Поэтому призываем томичей скорректировать свои планы по празднованию Нового года.