В Крыму объяснили усиление военной мощи РФ провокациями НАТО

НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что организация ответит на это усилением своего присутствия в этом регионе. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии ФАН удивился обвинениям со стороны НАТО, напомнив, что в Альянс — тоже не волонтеры с гуманитарной миссией.

По словам Столтенберга, регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО. В Альянсе фиксируют наращивание военной мощи России в регионе.

«Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму, и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря. НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе», — заявил генсек НАТО.

Руслан Бальбек отметил, что Россия лишь реагирует на недружественные действия НАТО. Альянс наращивает свое присутствие у границ России, поэтому реакция Москвы не удивительна, она не может быть другой.

«Когда человек в маске и с топором в руках ходит вокруг вашей двери, вы, конечно же, врезаете замки. Так и в ситуации с НАТО: они провоцируют — мы защищаемся. А чего ждал генсек Альянса? Что ему выкатят у наших границ плакат «Welcome to Russia»? Мы к ним не подходим и чужие брожения у своих территорий не потерпим. Да, мы вооружились до зубов, но и они не волонтеры с гуманитарной миссией», — заявил депутат.

Ранее военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что на военных учениях в странах Западной Европы армии стран НАТО отрабатывают сценарий нападения на Калининградскую область.