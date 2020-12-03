Анастасия Волочкова рассказала о вакцинации от COVID-19

Балерина и общественный деятель Анастасия Волочкова в комментарии ФАН заявила, что не является ярой противницей масок, а также рассказала о своих планах по поводу вакцинации от коронавируса.

Массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться 7 декабря. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к массовой вакцинации уже на следующей неделе. По словам Голиковой, вакцинация в стране может начаться в ближайшее время. Прежде всего она коснется двух групп риска — медицинских работников и сотрудников общеобразовательных школ.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с ФАН рассказала, что пока не думала о вакцинации.

«Я не против масок. Но маска — не стопроцентное спасение, потому что человек дышит собственными микробами, и ее нужно менять каждые три часа. Насчет вакцинации пока не думала», — сказала Анастасия.

В начале ноября Волочкова признавалась, что не носит маску от коронавируса принципиально, так как уверена, что они наносят здоровью еще больший вред, чем вирус. Балерина также предположила, что меры предосторожности — это политическая игра, от которой страдают простые люди. По мнению Анастасии, противоэпидемические правила ограничивают людей и мешают им радоваться жизни. Кроме того, светская львица отметила, что не представляет зрителей на своих спектаклях в масках и «презервативных» перчатках.

Ранее Волочкова опубликовала в своем аккаунте в Instagram новую фотографию с загадочным мужчиной с отдыха на Мальдивах. На опубликованном кадре можно увидеть, как пара чокается бокалами с шампанским, встречая утреннее солнце. Личность мужчины пока остается неустановленной.