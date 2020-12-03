Новые загадочные монолиты обнаружены в Румынии и Калифорнии

Telegram-канал «Reddit» сообщил об обнаружении двух таинственных монолитов на холме близ румынского города Пьятра-Нямц и на горе Пайн в американском штате Калифорния.

Представитель Министерства культуры и национального наследия Румынии Роксана Жосану сообщила об обеспокоенности властей относительно возникшей фигуры. Четырехметровая изукрашенная узорами прямоугольная трапеция со скошенным верхом появилась на своем месте без какого-либо законного основания.

«Прежде чем что-то здесь устанавливать, требуется разрешение нашей организации», — сообщил чиновник.

По последним данным, этот объект исчез с места своего обнаружения. Найденный же трехгранный обелиск в США обладает высотой 3 метра, а его ширина составляет около 46 сантиметров. Ребра монолита сварены по швам, а также, судя по всему, с помощью крепежей соединены с находящейся внутри стальной рамой.

Ранее ФАН сообщал об исчезновении похожего монумента, обнаруженного несколько дней назад в пустыне штата Юта. Власти заверили, что не убирали артефакт.

Обелиск из блестящего металла попался на глаза летчикам департамента общественной безопасности, которые облетали территорию в поисках толстоногих баранов. Высота монолита — примерно два человеческих роста

Правительство Юты начало изучение объекта, его происхождение и строение. Бюро по землеустройству заявило, что установлен монумент незаконно, но демонтаж объекта осуществляли не они. Монолит исчез 27 ноября вечером, оставив после себя лишь выемку в земле и треугольную конструкцию, которую ранее наблюдали на вершине обелиска.