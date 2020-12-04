Психологи призвали лечить блогера Reeflay после стрима с мертвой девушкой

Стример Стас Решетников, известный как Reeflay, заработал небывалую популярность после того, как провел прямой эфир с телом своей беременной девушки, скончавшейся от обморожения. Психологи рассказали ФАН, чем может быть вызвано неадекватное поведение стримера.

Клинический психолог, психотерапевт Алла Котолазова считает, что Решетников не мог адекватно оценить ситуацию, поскольку был слишком увлечен стримом и общественным вниманием. Специалист не исключила, что у молодого человека могут быть психические отклонения.

«Люди, которые занимаются блогингом, очень сильно завязаны на получении общественного внимания. Такая вот потребность в общественном внимании приводит к тому, что человек больше увлечен этим, чем реальными событиями. Конечно, адекватно оценить, в каком состоянии пострадавшая, он, по всей видимости, не мог. То, что есть проблемы психологического характера, очевидно. Выгнать человека на улицу, беременную женщину — это абьюзивное поведение, когда более сильный человек может проявить свою силу над более слабым. Но насколько он был адекватен, чтобы оценить ее состояние, нельзя сказать, его нужно обследовать», — считает Котолазова.

По словам психолога, адекватность аудитории тоже вызывает вопросы, поскольку нормальные люди вряд ли будут просто смотреть, как умирает человек, и присылать донаты.

Психолог Елена Перелыгина также считает, что стример может иметь серьезные психические отклонения. Специалист призвала обследовать Решетникова.

«Прилюдная демонстрация такого нечеловеческого поведения свидетельствует о том, что у него происходит нарушение морали. Какие-то человеческие нормы стали для него ненормальными, он мыслит иначе кардинально, чем большинство людей. Он является пациентом психиатра, ему уже помочь обычными психотерапевтическими способами невозможно, ему нужна профессиональная помощь врача», — заявила собеседница ФАН.

Если стримера признают здоровым, то, значит, речь идет о криминальной ситуации. Фактически, он совершил убийство. Однако обычно преступники скрывают свои незаконные действия.

«Помутнение рассудка налицо. Надо его лечить, надо его обследовать. Культура демонстрации всего, что горячо, приводит к деградации, к изменению морали людей настолько, что смерть близкого человека по своей вине он демонстрирует подписчикам и пытается на этом заработать. Это не укладывается в нормальное понимание», — заключила Перелыгина.

Психолог назвала опасными новые тенденции на публичность всех человеческих процессов, в том числе и смерти. Если гонка за популярность становится нездоровой, то это ведет к деградации, об этом нужно говорить, подчеркнула она.

По предварительным данным, Решетников выгнал девушку из дома в Раменском районе Подмосковья. Когда он занес ее в дом, то девушка уже была мертва. Парень решил перенести тело на диван и продолжил общаться с подписчиками, жалуясь, что его возлюбленная умерла.

Приехавшие на место инцидента медики констатировали смерть Валентины. Блогер отключил эфир только после того, как приехала полиция. Своему поведению Решетников нашел объяснение. Он выгнал свою подругу на улицу, так как та справила нужду «под себя», как выразился сам стример, «от нее воняло».

Ранее блогер Максим Киселев (Snailkick) рассказал ФАН, что причиной неадекватного поведения Reeflay могли стать психические отклонения.