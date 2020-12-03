Адольф Гитлер одержал победу на региональных выборах в Намибии. Будучи уроженцем бывшей германской колонии, мужчина получил имя в честь известного художника из Австрии, о политической деятельности которого отец африканского Адольфа, видимо, не был осведомлен.

Победитель получил 85% голосов по результатам выборов, и уверяет, что в его ближайшие планы не входит захват мира.

Ранее Die Welt обвинило фюрера в поражении Германии по итогам Второй Мировой Войны. Журналисты издания приводят отрывки из мемуаров нацистских генералов. В неоднозначном материале Die Welt рассказывается о том, что фашистская Германия потерпела поражение в войне с СССР из-за Адольфа Гитлера, который совершил серьезную стратегическую ошибку в марте 1944 года на Восточном фронте. Фюрер приказал использовать тактику «жесткой обороны», которую в будущем назовут «Доктриной добровольной блокады». Немецко-фашистские войска до последнего продолжали организовывать защиту городов, не обращая внимание на действия советских войск, которые продолжали наступление и обходили занятые нацистами населенные пункты со стороны.

Авторы материала отмечают, что стратегия Гитлера была ошибочной, поскольку у войск Вермахта попросту отсутствовали возможности для организации подобной жесткой обороны крупных городов. Однако немецкие генералы боялись перечить Гитлеру и не могли объяснить ему, что армии необходимо было организовать масштабное отступление. Немецкие журналисты уверены, что «во всем виноват фюрер», поэтому Гитлер несет личную ответственность за поражение Германии во Второй мировой войне.