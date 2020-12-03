Главы МИД Сирии и Омана обсудили по телефону расширение сотрудничества

Дамаск, 3 декабря. Глава Министерства иностранных дел Сирии Фейсал Микдад провел телефонный разговор с министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди. Стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества, пишет агентство SANA.

В ходе переговоров дипломаты затронули ряд актуальных вопросов, касающихся развития взаимовыгодного партнерства в экономической и социальной сферах. Кроме того, состоялся диалог на тему необходимости улучшения ситуации на Ближнем Востоке путем разрешения региональных проблем.

Аль-Бусаиди поздравил Микдада с назначением на должность главы МИД САР. Он отметил, что Маскат заинтересован в налаживании всесторонних контактов с Дамаском.

В конце ноября спикер сирийского парламента Хаммуд Саббаг провел встречу с чрезвычайным послом Султаната Оман Турком бин Махмудом аль-Бусаиди, на которой обсуждалась возможность политического урегулирования ситуации в Сирии совместными усилиями.