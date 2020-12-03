ЦБ продлил возможность реструктуризации для малых и средних предприятий

Москва, 3 декабря. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о продлении возможности реструктуризации кредитов малых и средних предприятий до конца первого квартала 2021 года. Об этом Набиуллина сообщила на съезде лидеров движения «Опора России».

«По малому и среднему бизнесу с начала года реструктурировано 819 млрд рублей кредитов. Это свыше 15 процентов малого и среднего бизнеса России, — заявила в своем докладе Набиуллина. — Мы видим, что объем заявок на реструктуризацию кредитов сейчас снижается, но все-таки спрос остается, и многие компании не успели пока восстановиться».

Она добавила, что на это могли повлиять и вводимые регионами ограничительные меры. Поэтому в ЦБ приняли решение продлить возможность реструктуризации кредитов МСП до конца первого квартала 2021 года.

Мера касается не только новых, но и повторных реструктуризаций. Набиуллина заверила, что ЦБ и дальше будет следить за развитием ситуации.

Изначально возможность реструктуризации для банков предполагалась до 30 сентября. Потом мера была продлена до конца текущего года.