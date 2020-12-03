Офицер ВС Турции погиб в результате атаки курдских боевиков на севере Сирии

Алеппо, 3 декабря. Сержант Вооруженных сил Турции Мехмет Алтун погиб в результате атаки боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Об этом сообщает издание Karar.

Нападение произошло вечером 2 декабря. Боевики атаковали турецкую военную базу, расположенную в населенном пункте Аль-Газавия. После непродолжительной перестрелки курдские формирования отступили. Сообщается о 6 погибших с их стороны.

Министерство обороны Турции подтвердило гибель военнослужащего, его тело будет отправлено в родной город после проведения военной церемонии.

Территория на севере провинции Алеппо была захвачена турецкими военнослужащими в ходе операции «Оливковая ветвь» весной 2018 года. Сейчас регион фактически находится под контролем террористов из группировок, входящих в состав «Сирийской национальной армии», которую поддерживает Анкара. Помимо регулярных столкновений между протурецкими боевиками, часто также происходят нападения на турецких военнослужащих со стороны курдских формирований.

РПК многие годы ведет партизанскую войну на севере Сирии, юге Турции и западе Ирака. Их целью является создание независимого курдского государства на территории этих стран.