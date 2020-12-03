Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт считает недопустимым для представителя оппозиции требовать от другого государства ввести санкции против своей страны. Поэтому выступление Алексея Навального в Европарламенте оценивается как нарушение политической этики и предательство собственного народа.

Парламентарий из третьей по влиянию в Германии и считающейся единственной оппозиционной в Бундестаге партии АдГ Вальдемар Гердт в эфире передачи «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал выступление Алексея Навального на заседании комитета по международным делам в Европарламенте 27 ноября.

Напомним, российский оппозиционер призвал западных политиков не признавать выборы в Госдуму РФ, а также ввести санкции против бизнесменов. В российских либеральных медиа событие произвело эффект «разорвавшей бомбы». Практически каждое крупное СМИ, критикующее власти РФ, написало о выступлении и инициативе Навального как о неком грандиозном событии.

Однако Россией шум и ограничился. По словам Вальдемара Гердта, по крайней мере, в Германии резонанса никакого не было

«Последнее его [Навального] выступление не имело практически никакого резонанса здесь, у нас в Германии. Для меня лично Навальный — отработанный материал. Отработанный теми, кто спроектировал этот проект, кто его создал», — отметил собеседник журналистов передачи «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

По словам Вальдемара Гердта, ему, как оппозиционному политику европейского склада, сложно представить себя или кого-то из своих коллег в ФРГ в роли просящего или жалующегося на свое правительство в кабинетах у чиновников и парламентариев других государств. Такое поведение не достойно уважения.

«[Ангела] Меркель и правительство сейчас — это что-то. Есть методы борьбы с этим, но, чтобы кто-то сейчас из нас или моих коллег полетели в Россию и сказали: «Слушайте, нам эта Меркель так надоела, вы там газ перекройте», — я вообще этого представить не могу. Этот человек [Навальный] не заслуживает уважения», — заявил Гердт.

Парламентарий на примере собственной деятельности и морально-нравственных координат оценил заявления Навального в Европарламенте как нарушение политической этики и предательство народа собственной страны.

«Меня выбирал немецкий народ. И моя прямая задача, обязанность — защищать интересы немецкого народа. Я, как оппозиционер, считаю правильным правильно защитить немецкий народ от того правительства, которое делает очень много ошибок и ухудшает состояние немецкого народа. Но я никогда не буду провозглашать и требовать каких-то санкций и мероприятий, которые ухудшают состояние немецкого народа. В таком случае меня обязаны переизбрать», — озвучил свою позицию гость передачи.

Вальдемар Гердт подчеркнул, что сегодня факт нахождения Алексея Навального в Германии вызывает озабоченность у многих немецких политиков. Многие понимают, что его присутствие и общение с канцлером ФРГ Ангелой Меркель носит исключительно политический подтекст. Но повлиять на ситуацию сложно, так как немецкое государство зависимо от политического диктата США, их экономики и экономики «заокеанских друзей». Попытки проявить самостоятельность приводят к серьезным последствиям вроде атак на Deutsche Bank и немецкий автопром.

Напомним, ранее Вальдемар Гердт высказывал критику позиции властей Германии по инциденту с отравлением Алексея Навального в целом. По его словам, факты указывают на возможное существование сценария по ухудшению отношений РФ и ФРГ, где российский оппозиционер по воле случая стал удобным инструментом. Правительству Меркель задавали множество вопросов по этой теме, однако никаких ответов по существу так и не было получено. Это объясняет, почему ФРГ отказывается предоставлять данные России по расследованию отравления и в целом интерпретирует запросы от РФ как попытку иностранного вмешательства в дело немецкого государства, что является нонсенсом. Чтобы ни предпринимала Россия, любые ее действия буду дискредитированы, считает политик.