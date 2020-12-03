Восемь лет тюрьмы грозит стоматологу из Германии за оскорбление Эрдогана

Анталья, 3 декабря. Туристу из Германии грозит восемь лет тюрьмы за оскорбление президента Реджепа Тайипа Эрдогана на территории турецкого аэропорта.

Издание Bild сообщает, что инцидент произошел 4 ноября в воздушной гавани самого популярного курорта страны. Стоматолог Кристиан Б. прибыл на отдых в Анталью вместе с друзьями. Мужчины долгое время ожидали багаж. В частном разговоре с близкими Кристиан раскритиковал турок, включая главу государства.

Очевидцы не стали терпеть неуважительное отношение немца и записали его нецензурные высказывания на камеру мобильного телефона, вызвав полицию. Жандармы приехали на место ЧП и задержали нарушителя общественного порядка. В ходе ареста врач кричал:

«Вы, турки, живете не в демократической стране!»

Также Кристиан Б. нецензурно выразился в сторону Эрдогана. В итоге вместо отдыха в пятизвездочном отеле курорта Белек стоматолог оказался в тюрьме Антальи. Ему грозит до восьми лет лишения свободы за подстрекательство и оскорбление лидера страны. Заседание суда состоится 8 декабря.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что МИД Германии внес Турцию в «красную зону» опасности заражения COVID-19. Немецких туристов призвали отказаться от поездок на курорты республики.