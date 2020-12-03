Кампания по вакцинации от полиомиелита началась в ЦАР

Правительство ЦАР 3 декабря официально объявило о запуске второго этапа кампании по вакцинации детей, проживающих в городе Нделе провинции Баминги-Бангоран.

Как сообщил представитель Министерства здравоохранения и народонаселения республики, вакцинация будет осуществляться с 4 по 6 декабря. Родители детей, которые подлежат вакцинации, могут принять медиков у себя дома или же самостоятельно отвести своих малышей в один из специализированных центров. Эта кампания проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Очередной этап вакцинации стал результатом реализации программы развития системы здравоохранения, которую действующий президент ЦАР Фостен-Арканжа Туадера проводит на протяжении последних четырёх лет. Еще несколько лет назад этот регион практически полностью находился под властью различных вооружённых группировок. Сегодня же на его территории осуществляется целый ряд социальных программ, а безопасность мирного населения обеспечивают полиция и регулярная армия республики.