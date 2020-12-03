На Украине «декоммунизируют» преподавателей школ и вузов 

Официальный Киев объявил о проведении в стране нового этапа реформы образования, предусматривающего «кардинальные изменения в подходе к историческому прошлому независимого украинского государства». Отныне каждый учитель средней школы, а также каждый преподаватель высшего учебного заведения на территории от Ужгорода до Мариуполя будет обязан пройти своеобразный тест на лояльность идеям так называемых «УНР», «ОУН-УПА»1 (запрещена в РФ) и «революции достоинства».

Предполагается, что педагог, разделяющий ценности СССР и даже косвенно ставящий под сомнение целесообразность деятельности местных националистов, будет уволен без права восстановления в профессии. Независимые эксперты утверждают, что уже в ближайшее время на Украине работы лишатся десятки тысяч таких педагогов. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Провести своеобразный «мониторинг убеждений преподавательского состава страны» вознамерилось Министерство образования и науки (МОН) Украины. Как отметили чиновники, сегодня во многих школах и институтах по-прежнему работают люди, негативно относящиеся «как к новой, так и к новейшей истории украинского государства».

«Поверьте, очень неприятно слышать, когда престарелый учитель (было употреблено нецензурное слово. — Прим. ФАН) врет своим ученикам о том, что при Леониде Брежневе люди жили спокойно, а Симона Петлюру называет недалеким политиком, — заявил Федеральному агентству новостей на основе полной конфиденциальности представитель МОН. — Нужно избавляться от таких учителей, пусть они мечтают о прошлом подальше от цивилизации».

Что именно представитель ведомства подразумевает под словосочетанием «подальше от цивилизации» — он не уточнил.

Впрочем, в соответствующие предполагаемые черные списки могут быть внесены не только педагоги со стажем. Заместитель министра образования Любомира Мандзий настоятельно рекомендовала потенциальным «инспекторам» обратить внимание на молодых специалистов, «насаждающих советский и российский взгляд на украинскую историю и реалии нашего времени». В методическом пособии, подписанном Мандзий, указано буквально следующее:

«Необходимо называть период с 1919 по 1991 годы советской оккупацией Украины, запретить использование термина «Великая Отечественная война» и полностью искоренить насаждаемый Кремлем миф об участии бойцов ОУН-УПА в подразделениях Вермахта и СС».

Преподавателей, особенно молодых, не согласных с подобной трактовкой истории, замминистра предлагает «оставлять за воротами учебных заведений».

«Все дело в том, что за этими самыми «воротами» могут остаться до 30 тысяч таких преподавателей, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН куратор общественной группы «Грамотное будущее» Игорь Сай. — Любопытно, что именно молодые педагоги сегодня все чаще не желают героизировать нацистов и неонацистов. Даже трудно предположить, что будет, если начнутся тотальные увольнения. Дети этого прощать не станут».

Уже не прощают. В Киевской области ученики одной из гимназий отказались ходить на уроки в знак протеста в связи с изгнанием 26-летнего учителя истории Владимира Пономарева (имя изменено). Несколько дней назад Владимир Валентинович не прошел тест региональной комиссии по образованию. Педагог имел неосторожность ответить на вопрос «Кем для вас являются герои Революции достоинства?» (участники антиправительственных акций на майдане Независимости в Киеве в 2013-2014 годах) фразой:

«Бунтовщиками, которые были обмануты радикально настроенными политиканами».

Трудовой договор с Саем был расторгнут. В настоящее время инициативная группа школьников и их родителей добивается возвращения учителя на рабочее место.

Возвращения в альма-матер добиваются для своего преподавателя и студенты одного из престижнейших украинских вузов. Там некий доцент-филолог категорически отказался принимать за аксиому новое правописание, предусматривающее свободное использование заимствований из английского и польского языков. Доцент, назвавший в соответствующем тесте нововведения «идиотизмом», был уволен с резолюцией «профнепригодность».

«Если начнется повальная «декоммунизация» педагогов, украинские школьники и студенты по уровню знаний окажутся на последнем месте. И не только в Европе», — резюмировала в комментарии Федеральному агентству новостей социальный психолог Анна Ромус.

Поспорить с этим утверждением сложно.

1 Организация запрещена на территории РФ.