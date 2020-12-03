Сосновский: Навальному нужно уголовное дело в России для ВНЖ в Германии



Алексей Навальный обратил внимание на сообщения СМИ о проверке его слов на предмет наличия экстремизма. У себя в Instagram он продублировал озвученные ранее высказывания в эфире «Эха Москвы», указав, что не намерен отказываться от своих реплик, и что если речь действительно идет о нарушении, то правоохранителям стоит возбудить дело.



Разбираться в ситуации до конца Навальный не стал. Однако уверенные заявления по поводу возбуждения дела по ст. 280 УК РФ в его отношении могут быть связаны с бюрократическими нюансами по продлению пребывания оппозиционера в Германии. Другими словами, основатель ФБК (иноагент) может быть заинтересован в новом уголовном деле, чтобы использовать это как аргумент для получения статуса политического беженца.

Провокационный эфир на «Эхе Москвы»

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что ведется проверка высказываний Навального о свержении конституционного строя в России. Отмечается, что утром 27 апреля оппозиционер, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», в контексте обсуждения мер противодействия экономическому кризису призвал к свержению действующей власти насильственным путем.



Во время беседы с ведущими Ириной Баблоян и Максимом Курниковым Навальный заявил, что наиболее эффективным инструментом по борьбе с кризисом якобы является его программа «5 шагов для России». Весной этого года на примере незащищенных от накрутки подписей площадок, где размещались соответствующие петиции, ФАН рассказывал, почему инициатива оппозиционера не нашла поддержки у граждан.



Баблоян и Курников обратили внимание основателя ФБК, что в СМИ была версия, что власти собирались использовать накопленные резервные деньги, однако делать этого не стали принципиально, поскольку аналогичную идею публично предложил сам Навальный. В ответ на это последний заявил, что такую власть «нужно менять насильственным путем».

«Я слышал такое мнение. Знаете ли, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, хочет оставить голодными 60 миллионов человек, то такую власть нужно точно свергать прямо сейчас. Вполне вероятно, даже насильственным образом», — сказал Навальный.

Эти слова вызвали острую реакцию ведущих — они дали понять, что такой язык в эфире неуместен. Оппозиционер при этом комментировать отдельные реплики не стал. Теперь же, после актуализации данной информации в СМИ, Навальный с иронией говорит, что если речь действительно идет о побуждении к радикальным действиям, то органам стоит возбудить уголовное дело.

«Это экстремизм? Ну возбуждайте дело, напомню, что по всем соцопросам мою программу «5 шагов» поддержали 85% граждан РФ. Они все экстремисты», — написал оппозиционер.

Политический беженец

В настоящее время Навальный проходит реабилитацию в Германии. По данным СМИ, он снимает жилье в курортном городке Ибах на юге ФРГ. Предположительно, дом охраняется различными силовыми структурами, в том числе полицией. Стоимость аренды составляет порядка 400 000 рублей в месяц. В экспертном сообществе неоднократно отмечали, что расходы на содержание и охрану основателя ФБК оплачивают немецкие налогоплательщики.



Недавно сообщалось, что Сенат Берлина рассматривает продление шенгенской визы Навального. Вся документация в соответствующие органы была направлена самим оппозиционером. По словам депутата Палаты представителей Берлина Гуннара Линдеманна, подобные действия говорят о том, что оппозиционер «мало заинтересован в возвращении в Россию». На этой почве политолог Александр Сосновский заверил, что основатель ФБК заинтересован в получении статуса политического беженца.



Информация о продлении шенгенской визы Навальным вкупе с его словами о допустимости возбуждения уголовного дела по экстремистской статье в РФ выглядят как провокация. Таким образом, оппозиционер использует информационную среду, чтобы получить гарантии неприкосновенности и остаться в ФРГ на постоянном проживании в особом правовом статусе.

ФАН обратился к политологу Александру Сосновскому с просьбой прокомментировать реакцию Навального на сообщения СМИ о проверке его высказывания в эфире «Эха Москвы» на предмет экстремизма. По его словам, пост Навального в Instagram действительно говорит о продолжении истории с получением вида на жительство (ВНЖ) в Германии.

«Когда начинаешь анализировать ситуацию, напрашивается вопрос: «А что вы так настаиваете на возбуждении уголовного дела?» Понятно, что Навальный в этом заинтересован. Он понимает, что в России ему делать нечего, там его может ждать преследование. Его шансы как политического лидера опустились до нуля», — считает эксперт.

Если допустить, что против Навального будет возбуждено уголовное дело об экстремизме, то это гарантированно поможет ему получить статус политбеженца. Поэтому слова основателя ФБК в социальных сетях стоит рассматривать как часть политической игры. Он пытается обострить ситуацию так, чтобы дать немцам лишний повод не отказывать в виде на жительство.

«Я думаю, в любом случае они ему не откажут. Но имея такой повод, это будет возможность не только оставить Навального, но и упрекнуть в очередной раз Россию. Это реальная провокация. Чем больше ситуация обострена, тем больше шансов, что он сможет не просто остаться, но и получить под себя какие-то средства», — убежден Сосновский.

Согласно европейскому законодательству, если Навальный получит вид на жительство в ФРГ, это даст ему возможность свободно посещать многие страны. Такой расклад будет выгоден оппозиционеру, поскольку ВНЖ позволит ему ездить в Соединенные Штаты и уже оттуда вести свою антироссийскую деятельность, резюмировал политолог.