Бенгази, 3 декабря. Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб заявил, что террористическая организация «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) стремится захватить власть и не позволяет выдворить из страны наемников.

Присутствие иностранного военного контингента противоречит женевскому соглашению, подписанному на встрече Совместного военного комитета в формате «5+5» в столице Швейцарии. Согласно договоренностям, в североафриканском государстве действует режим постоянного прекращения огня. Помимо прочего, документ предусматривает полную демилитаризацию городов Сирта и Аль-Джуфры.

Как известно, «Братья-мусульмане» оказывают сильное влияние на Правительство национального согласия (ПНС), которое состоит из коррумпированных функционеров и незаконных вооруженных формирований. Это объясняет нежелание Запада принимать участие в политическом процессе, направленном на урегулирование обстановки в стране.

Экстремистам и их партнерам не выгодно мирное решение ливийского кризиса. Генерал-майор Махджуб в свою очередь заявил, что ЛНА придерживается выполнения условий женевских соглашений.

«Имеется договоренность о выводе всех иностранных сил и наемников из Ливии», — напомнил военачальник в интервью для издания Libya 24.

В заключение он добавил, что представители ПНС до сих пор не выполнили условия соглашения по освобождению североафриканского государства от незаконных вооруженных группировок. По его мнению, триполитанские «власти» и джихадисты пытаются таким образом затормозить перемирие.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийский парламентарий рассказал о борьбе с «Братьями-мусульманами». По словам Мухаммада Абани, члены Палаты представителей объединятся для противостояния влиянию террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.