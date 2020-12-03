В Дагестане отреагировали на фильм о женщинах в исламе

Махачкала, 3 декабря. Фильм, снятый одним из российских информационных телеканалов о жизни женщин в мусульманском обществе Дагестана, не отражает всей действительности и носит однобокий характер. Такое мнение высказали опрошенные ФАН эксперты, жители республики и дагестанки, проживающие за пределами региона.

Фильм-репортаж «Снявшие хиджаб» рассказывает о судьбе трех жительниц Дагестана, которые прошли через тяжелые жизненные испытания, включая женское обрезание и бытовое насилие, как со стороны отцов, так и мужей. Одна из героинь сбежала с сестрой в Подмосковье, две другие порвали связи с семьями, но остались в республике. Все они утверждают, что в Дагестане у многих женщин нет никаких прав.

ФАН связался с муфтиятом республики, чтобы узнать мнение о фильме. В религиозной организации никак не прокомментировали репортаж.

Однако, как рассказал агентству бывший заместитель главы Хадж-мисии России, дагестанец Абдулмажид Магомедов, описанное в фильме может произойти и происходит в любом регионе и в любой стране мира. Вопрос не в религии, а в конкретном человеке, его отношении к своей семье и окружающим, уверен он.

«Не согласен с утверждением, что это типичная история дагестанской женщины, ибо любая из трех историй может случиться и случается в любом обществе, в любой стране, и неважно, в религиозной среде или атеистической», — сказал Магомедов.

Жительница Махачкалы Сабина Дибирова заявила ФАН, что возмущена однобокостью подачи информации в фильме.

«Фильм меня очень возмутил и поверг в шок, мягко говоря! Они не видели, как и кто по улицам у нас ходит, кто разъезжает на иномарках последних моделей по нашим дорогам?! Это тоже дагестанки», — заметила она.

ФАН также связался с Фатимой Самедовой, которая родилась и выросла в Дагестане, но уже несколько лет живет в Москве. Она признала, что истории, описанные в фильме, вполне могут быть правдой, однако их нельзя переносить на всю республику. То, как сложится судьба той или иной девушки, зависит от множества факторов, считает Самедова.

«Я не могу отрицать того, что такое есть в Дагестане. Все зависит от того, кто в какой среде растет. У меня семья светская, я в такие ситуации не попадала. Если бы я была родом из высокогорного аула, из консервативной семьи, то, возможно, тоже попала бы в такую же ситуацию. Да в той же самой Махачкале или Дербенте тоже есть слишком консервативные семьи, которые запугивают девочек, и они боятся высказать свое мнение. Считаю, что тут много факторов», — рассказала агентству дагестанская москвичка.

Еще один житель Махачкалы Давуд обратил внимание на то, что о женском обрезании, о котором говорится в фильме, он в свое время услышал из федеральных СМИ. За все годы жизни в Дагестане он не знал о существовании такой операции, что, по его мнению, говорит о преувеличении масштабов явления.

«Когда-то давно написали о женском обрезании в Дагестане. Я столько лет живу, ни разу об этом не слышал. Возможно и есть, но, видимо, в очень несущественных масштабах», — сказал он.

После выхода фильма-репортажа его авторы сообщали об угрозах, поступавшим к ним и к одной из героинь со стороны неизвестных.