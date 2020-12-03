Россиянка из Китая объяснила, как Пекин подавил вторую волну эпидемии

Учитель русского и английского языков в Западноанхойском университете Китая Анастасия Купянская поделилась своим мнением насчет того, почему в КНР не наблюдается массовой заболеваемости коронавирусом на фоне второй волны, бушующей в мире. Прожившая полтора года в городе Луань россиянка объясняет, что стабильная эпидемиологическая обстановка в стране поддерживается карантинами, тотальным тестированием на заражение и контролем за перемещением каждого человека, о чем рассказал портал «Риамо».

В июле, как сообщает женщина, 9-миллионный город Циндао был закрыт сразу же после обнаружения 12 зараженных, а все население было протестировано. Карантин вводится и в Гонконге, так как недавно там произошла вспышка: за сутки были выявлены сразу около сотни носителей COVID-19. Анастасия сообщает, что самоизоляции в Китае никогда не вводилось –в феврале-марте из дома можно было выйти лишь в маске и со специальным пропуском.

«А сейчас мы живем обычной жизнью», — добавила россиянка.

В настоящий же момент медицинские маски обязательно носить в медучреждениях и в общественном транспорте.

Для профилактики инфекции была введена действующая до сих пор система цветовых кодов. Она представляет собой приложение для смартфона, которое отслеживает перемещения своего владельца и генерирует QR-код, показывающий зеленый, оранжевый или красный цвет в зависимости от того, посещал ли человек в последние две недели районы с опасной эпидемиологической ситуацией.

Женщина отметила и сознательность китайцев: в университете, где она работает, преподаватели и студенты не носят средства индивидуальной защиты, но те, кто чувствует недомогание, сами надевают маски во избежание заражения окружающих. К кашляющим и шмыгающим относятся спокойно, ведь если город еще не закрыли на карантин, то этот человек определенно не должен быть носителем коронавируса.

Эффективной мерой также оказалось оперативное перекрытие границ для большинства стран. Остальным же можно попасть в Китай исключительно с деловыми целями. Прибывающие обязаны провести две недели в карантине.

Ранее китайские ученые предположили, что COVID-19 зародился в летние месяцы на территории Индии.