ТОП-10 ужасающих стримов, которые привели к катастрофе

Инцидент, накануне произошедший с малоизвестным ранее московским блогером Стасом Решетниковым, взбудоражил всю Россию. Беременная подруга Решетникова скончалась во время так называемого трэш-стрима. Увы, смерть в прямом эфире — не самое редкое явление. Одни ставят на кон свою жизнь ради просмотров и лайков, другие выражают протест в виде публичного самоубийства, третьи доходят до абсурда и уже не понимают, что делают. ФАН собрал топ-10 самых страшных стримов, повлекших за собой страшные трагедии.

Змея и смерть

Популярный российский видеоблогер Арслан Валеев, профессионально работающий со змеями, вел на YouTube канал «Частный экзотариум». В сентябре 2017 году Валеев проводил прямую трансляцию, где голыми руками пытался переложить ядовитую змею — Черную мамбу — из террариума в контейнер. В этот момент опасное пресмыкающееся укусило его. Укус змеи оказался смертельным. Арслан осознал, что умирает, поэтому записал прощальное видео. В последнем ролике стример попросил зрителей связаться с его бывшей женой. Некоторые знакомые Валеева считают, что мужчина слишком хорошо знал повадки змей, чтобы погибнуть так нелепо. По их мнению, стример планировал самоубийство, так как не смог перенести развода с женой Екатериной Пятыжкиной. Екатерина призналась, что рассталась с бывшим мужем из-за рукоприкладства с его стороны.

Смертельный номер

В ноябре 2017 года известный китайский руфер и видеоблогер Ву Юннинг сорвался с 82-этажного, самого высокого здания в городском округе Чанше в Китае. Молодой экстремал принимал участие в проекте «Вызов крыши», организаторы которого пообещали Юннингу призовые в размере 15 тысяч долларов при наличии видео и фотографий с высоток. Дядя погибшего юноши сообщил, что Ву рискнул своей жизнью из-за нужды в деньгах: отчаянный китаец копил на собственную свадьбу и на лечение своей больной матери. Фатальный трюк акробат транслировал на своем блоге на YouTube. За 10 месяцев до смерти молодой человек успел снять 300 видеороликов с крыш высотных зданий.

Случайно убила мужа

Летом 2017 года в американском штате Миннесота произошел нелепый, но невероятно трагичный инцидент. 19-летняя беременная американка Мона Перес случайно застрелила своего любимого парня из винтовки во время съемок ролика для YouTube. По сюжету видео 22-летний Педро Луис должен был держать в руках книгу и останавливать ею выпущенную пулю. Во время опасного номера пуля прошла насквозь книги и попала в грудь молодому человеку. Произошедшее видела трехлетняя дочь пары. Позже девушка призналась, что согласилась на опасный трюк, так как Педро убедил ее в безопасности и заявил, что проделывал такое раньше. Девушка отсидела 3 месяца в тюрьме и столько же под домашним арестом. Мона в течение 10 лет должна находиться под надзором полиции, также ей пожизненно запрещено держать в руках огнестрельное оружие.

Авария в прямом эфире

2017 год выдался по страшному урожайным на смерти в прямом эфире. В марте жительница Казани Ситора Баратова встретилась со смертью по дороге к своим родственникам. Неопытный водитель решила показать, как она управляет автомобилем на трассе. Девушка зашла на свою страничку во ВКонтакте и включила прямой эфир. Автоледи держала руль одной рукой и часто отвлекалась на телефон. Девушка двигалась на трассе на высокой скорости. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля: Ситора потеряла управление, а автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Баратова скончалась на месте.

Фатальный конфликт

В августе в Соединенных Штатах Америки произошел вопиющий инцидент с участием американских полицейских. Сотрудники правоохранительных органов застрелили Коррин Гейнс, транслировавшую на Facebook конфликт, случившийся между ней и стражами порядка. Полицейские хотели арестовать женщину за то, что она не пришла на судебное заседание. Нарушительница вышла в прямой эфир и стала советоваться со своими подписчиками, как ей поступить. Споры продолжались больше пяти часов. В конечном итоге девушка достала дробовик и начала угрожать работникам полиции. Один из правоохранителей выстрелил в Коррин. Гейнс моментально скончалась, а ее маленький сын получил огнестрельное ранение.

Ромео и Джульетта

14 ноября 2016 года в Псковской области произошла непоправимая катастрофа. 15-летние влюбленные — Денис и Екатерина забаррикадировались в одном из жилых домов после того, как подростки вскрыли сейф своих родственник и мальчик из травматического пистолета ранил мать возлюбленной девушки. На место происшествия прибыли полицейские. Девятиклассники открыли огонь по сотрудникам полиции и начали транслировать происходящее в Интернете. В конечном итоге совсем юные стримеры покончили с собой.

Суицид в Сети

10 мая 2016 года 19-летняя жительница Франции убила себя в прямом эфире в Periscope. Как было установлено позже, таким способом девушка хотела рассказать о причинах своего самоубийства. До онлайн-трансляции юная француженка отправила сообщение одному из близких друзей, признавшись в своем намерении. После этого девушка запустила трансляцию в программе, рассказала, что работает в доме престарелых и пояснила, что находится в «состоянии отчаяния». Француженка призналась, что больше всего хочет, чтобы люди «открыли свой разум». Многие зрители не восприняли заявление девушки всерьез и стали отправлять колкие и острые комментарии. Вскоре девушка бросилась под поезд, не выключая трансляцию. Через какое-то время запись была удалена из Periscope.

Месть бывшему

Похожее преступление совершила жительница Шанхая в 2014 году. В этот раз девушка убила себя перед камерой у на почве неразделенной любви. После расставания с молодым человеком китаянка долгое время не могла смириться со случившимся и прийти в себя. В ход пошла самая тяжелая артиллерия. Сначала девушка в Instagram выложила фото в нижнем белье, оставив под ним тревожный пост о собственном бессилии. Затем погибшая опубликовала второй пост и заявила, что когда она умрет, то будет преследовать оставившего ее бойфренда днем и ночью. На следующих фотографиях девушка запечатлела свои горящие вещи, разбросанные по кровати, и ноги, свешенные с карниза. Тело несчастной было обнаружено полицейскими на следующий день.

Прерванный эфир

В феврале 2017 года два журналиста в городе Сан-Педро-де-Макорис в Доминиканской Республике были убиты во время своего прямого эфира. Один из журналистов местного радио проводил прямую трансляцию на Facebook. Прямой эфир прервался, видимо, из-за гибели репортера. На видео были слышны громкие звуки выстрелов и крики женщины, которая наряду с сотрудниками СМИ получила огнестрельное ранение.

Трагическое развлечение

В июне 2017 года в украинском городе Изюм две девушки разбились на автомобиле, врезавшись в столб, когда развлекали своих подписчиков в прямом эфире в Instagram. Девушки показывали, что устроили в салоне автовечеринку, которая не обошлась без алкогольных напитков. За гибелью полуголых развязных девушек, одной из которых было всего 16 лет, наблюдали сотни их фолловеров. Погибшие направлялись в ночной клуб.

Напомним, блогер Стас Решетников в прямом эфире транслировал смерть своей беременной девушки. Подписчики Решетникова, привыкшие к стримам об азартных играх, в среду стали свидетелями ужасающего реалити-шоу. Блогер занес в комнату, где велась онлайн-трансляция, тело девушки. По его словам, Валя уже не дышала. Стример обратился к зрителям, попросив вызвать скорую, сам он к телефону не притронулся. Приехав, медики констатировали смерть Валентины, скончавшейся от переохлаждения. Незадолго до эфира стример выгнал девушку на улицу в одном нижнем белье. Молодой человек нашел себе оправдание. По его словам, девушка справила нужду под себя, и от нее «воняло». Скандальный блогер Руслан Захаркин усомнился в адекватности стримера, он считает, что Reeflay демонстрирует признаки психических отклонений, и можно даже предположить, что тот употребляет запрещенные вещества.