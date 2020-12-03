Восточное правительство Ливии обвинило Центробанк в коррупции

Тобрук, 3 декабря. Восточное правительство Ливии, сформированное Палатой представителей, разъяснило, почему глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла отказался передавать Центробанку часть доходов от продажи «черного золота».

Ранее руководитель ЦБ Саддик Кабир заявил, что государственный бюджет недополучил от энергетической компании деньги. Согласно постановлению Восточного правительства, в Тобруке внимательно следили за выступлением главы ННК Саналлы и узнали о коррупции в возглавляемом Кабиром банке, поэтому поддержали решение сохранить нефтяные доходы на счетах корпорации.

Кроме того, Восточное правительство с 2015 года призывает к справедливому распределению доходов от продажи «черного золота». Именно это может повысить уровень жизни ливийцев. Национальная нефтяная корпорация заморозила счета, поскольку на сегодняшний день механизм для открытой передачи денег отсутствует.

«Причинами снижения уровня жизни в Ливии являются отсутствие прозрачности в расходовании ЦБ нефтяных дивидендов, махинации в сфере кредитования, а также спекуляции по единому валютному курсу», — говорится в постановлении.

Стоит напомнить, что штаб-квартиры Центробанка и энергетической компании находятся в Триполи, под контролем Правительства национального согласия. Соответственно в коррупционных схемах задействованы функционеры местных «властей»: окружение премьер-министра Файеза Сарраджа закупает на доходы от продажи национальной нефти контрабандное оружие у Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийцы заподозрили главу ЦБ Саддика Кабира в финансовых преступлениях.