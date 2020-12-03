Юрист рассказала, какие изменения в законе ждут россиян в уходящем году

В конце уходящего года россиян ждет ряд законодательных изменений. О чем гражданам важно знать, ФАН рассказала адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

В период неутихающей пандемии весьма актуален вопрос больничных листов. Так вот, обратила внимание юрист, с 14 декабря их оформление будет производиться по новым правилам. Тем, кто работает сразу в нескольких местах, приходилось во время болезни оформлять одновременно несколько больничных. Теперь такой необходимости не будет, достаточно одного документа. При этом работодателю просто сообщается номер больничного листа. Аналогичные правила будут действовать и для тех, у кого одновременно заболели двое и больше детей. Достаточно будет оформить один больничный на всех. В документе предусмотрены графы, в которых напротив имени ребенка указывается специальный код (причина выдачи больничного).

«Не будет болеть голова о том, куда пристроить чадо в случае закрытия сада на карантин. Теперь такое закрытие официально считается поводом для ухода одного из родителей на оплачиваемый больничный. Как многие уже знают, бумажные больничные листы все чаще заменяют электронными. С 14 декабря можно будет продлевать бумажный больничный электронным и наоборот», — пояснила Ольга Сулим.

Юрист отметила, что пандемия вынудила законотворцев внести изменения и в закон о нотариате. Так, в некоторых случаях требуется участие сразу нескольких нотариусов. Например, когда оформляется квартира, расположенная в регионе, отличном от региона проживания продавца или покупателя. Нотариусы смогут участвовать в подобных сделках дистанционно — в онлайн-режиме. Аналогичные правила будут действовать и для нотариусов, заверяющих перевод на другой язык или принимающих деньги на депозит.

«В последний день уходящего года истекает срок, когда работник может сделать выбор: бумажная или электронная у него будет трудовая книжка. Если он хочет, чтобы она осталась в бумажном виде, ему нужно написать соответствующее заявление. Отсутствие этого документа будет априори считаться согласием на переход на электронный вариант. Факт перехода на электронную трудовую книжку отмечается в книжке бумажной», — добавила Ольга Сулим.

Юрист напомнила, что ранее всех получателей пенсий и социальных пособий обязали до сентября 2020 года перейти на карточки, обслуживаемые платежной системой «МИР». Затем этот срок был продлен до конца года. Нужно торопиться тем, кто не произвел замену и не подал сведения о новых реквизитах в соответствующие организации — деньги могут просто не прийти. Нововведения не касаются тех, кто получает выплаты на почте или на вклады.

Еще одно важное изменение. Россияне должны были сами узнавать, какие льготы, выплаты и пособия им положены. Так было до 1 декабря. Теперь же соответствующая информация будет приходить гражданину на телефон либо сообщаться через его аккаунт на портале Госуслуг. Планируется, что летом будущего года будет создан отдельный call-центр, где можно будет выяснить все нюансы о получении льгот, пособий и выплат.

«Кто хочет оплатить госпошлины со скидкой в 30%, нужно торопиться. Сейчас такая возможность предоставляется на портале Госуслуг. С первого дня будущего года такая льгота действовать больше не будет», — рассказала Ольга Сулим.

По ее словам, до сих пор существуют проблемы с выплатами медикам, контактирующим с COVID-больными. Когда положенные выплаты не получены либо произведены в неполном объеме, медработник может подать электронную жалобу. Такая возможность появилась с 1 декабря, обращаться необходимо через специальный раздел на Госуслугах.