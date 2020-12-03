Пограничники Судана не позволят вооруженным повстанцам проникнуть в страну

Тщательный досмотр и проверка документов беженцев из Эфиопии проводятся для того, чтобы не допустить проникновения в республику вооруженных мятежников, которые могут создать на территории Судана базы для последующего ведения партизанской войны в приграничных районах. В настоящий момент существуют все признаки того, что разгромленные силы Народно-освободительного фронта Тыграя (НОФТ) могут сменить тактику ведения боевых действий на севере Эфиопии, что значительно затруднит представителям федеральной власти налаживание мирной жизни в регионе.

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Эфиопии взяли под контроль основные дороги, ведущие к границе с Суданом. В то же время представители ООН заявили о резком снижении числа вынужденных переселенцев, прибывающих в лагеря беженцев в приграничных регионах.

В минувший вторник правительство Эфиопии заявило, что в плен федеральным силам сдался член политического бюро НОФТ Ибрагим Кирия. До июня этого года он был депутатом парламента республики, после чего ушёл в отставку в знак протеста против решения премьер-министра Абия Ахмеда отложить выборы в штате Тыграй на более поздний срок из-за вспышки коронавируса.