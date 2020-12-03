Эксперт по энергетике объяснил, почему РФ закончит СП-2 к указанному сроку

Россия завершит реализацию проекта «Северный поток — 2» в ближайшем будущем, несмотря на санкционное давление со стороны США. К такому выводу пришел эксперт в сфере энергетики, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. В интервью СМИ он рассказал, почему компания Nord Stream 2 не спешит продолжать строительство газопровода, а также предположил, когда он будет окончательно проложен и введен в эксплуатацию.

Ранее компания Nord Stream 2 AG, которая осуществляет реализацию проекта «Северный поток — 2» сообщила, что намерена продолжить достройку газопровода по дну Балтийского моря уже в конце 2020 года. В декабре специалисты начнут работы по прокладке труб, а также приступят к соединению морской и прибрежной газовой инфраструктуры.

Дмитрий Марунич, комментируя подобные заявления со стороны представителей Nord Stream 2, предположил, что строительство газопровода может быть завершено уже в конце февраля 2021 года. Он обратил внимание, что компания-оператор не спешила заканчивать реализацию проекта из-за ситуации на газовом рынке — стоимость голубого топлива сильно снизилась. Сейчас же, когда происходит восстановление цен на углеводороды, «Северный поток — 2» окончательно достроят.

Эксперт по энергетике объяснил, почему Россия закончит «Северный поток — 2» к указанному сроку. Он напомнил, что газопровод был достроен на 95%, а компания Nord Stream 2 обладает всеми техническими возможностями, чтобы быстро и эффективно завершить строительство.

«С точки зрения организации работ, осталось построить порядка 5% линейной части, но поскольку все это подвязано и на инфраструктурные проекты на суше, невозможно бесконечно откладывать. Поэтому я думаю, что проект будет завершен в какие-то обозримые сроки, вполне вероятно, что и до конца февраля 2021 года», — резюмировал Марунич.

Ранее топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода оценил планы Берлина по созданию специального фонда, позволяющего обойти санкции США против «Северного потока — 2» и завершить реализацию проекта.