Эксперт объяснила, почему вегетарианцы особо подвержены заражению COVID-19

Информация о том, что вирус COVID-19 животного происхождения, заставила многих мясоедов перейти на растительное питание. Некоторые эпидемиологи при этом заявляют, что веганы и вегетарианцы находятся в зоне риска и чаще подвергаются заражению инфекцией, ведь разнообразный полноценный рацион укрепляет иммунитет.

Почему веганы и вегетарианцы оказались в зоне особого риска заражения корреспондент ФАН узнал у врача персонифицированной медицины, кандидата медицинских наук Маргариты Королевой.

«Я считаю, что веганы и вегетарианцы сильно подвержены факторам бактериального, вирусного заражения, потому что очень сложно составить самому себе правильную, гармоничную программу питания при веганстве», — прокомментировала положение дел эксперт.

Также Королева отметила, что программу питания, в которой будут присутствовать все необходимые компоненты в виде витаминов и минералов, биологически активных компонентов, ферментов, оксидантов и т. д., составить самому нереально. Любой вышеперечисленный компонент отвечает за состояние здоровья и за защиту нашего иммунитета.

«Реабилитационные моменты очень во многом зависят от того, что мы едим, а вернее даже от того, что мы усваиваем», — подчеркнула диетолог.

Эксперт пояснила, что вегетарианство испокон веков существовало в различных странах. Например, в Южной Азии люди питались растительной пищей, их желудочно-кишечный тракт адаптировался к такому рациону. А вот людям, живущим в средней полосе, где наблюдается высокий уровень стресса и загрязненная экология, без мяса очень сложно, поскольку купить в магазинах важные для организма продукты практически невозможно.

«Обязательно рацион должен правильно и грамотно дополняться витаминами и минеральными комплексами, а это возможно исключительно после консультации и диагностики специалиста, который порекомендует тот комплекс, который будет максимально усвоен», — рассказала специалист.

Если же человек выберет путь строгих программ вегетарианского направления, то со временем он начнет испытывать дефицит витаминов, минералов и других компонентов, от которых зависит иммунная система организма.

«Поэтому в заботе о собственном здоровье мы должны очень четко просмотреть для себя свои же философии и моральные устои, что нам можно, а что не потянет наш организм. Надо изучить себя, сдать как минимум анализ крови на генетику, чтобы посмотреть, противопоказано вегетарианство вам или нет», — посоветовала диетолог.

Также она добавила, что даже незначительные, но длительные программы, ограничивающие прием продуктов животного происхождения, могут быть небезопасны для здоровья.