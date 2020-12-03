ФАН публикует фото и видео из дома скандального блогера Reeflay

Бутылки из-под дешевого алкоголя, смятые пачки сигарет, остатки батона — все, что осталось от вечеринки в доме блогера Стаса Решетникова, во время которой умерла его беременная подруга Валентина.

Корреспонденту ФАН удалось проникнуть в помещение и сделать несколько фотографий и видео.

Мангал стоит в шаге от лестницы, на крыльце — пара простых резиновых тапочек. Обстановка на кухне, как и во всем доме, спартанская. Складывается ощущение, что хозяин ни разу не готовил на этой кухне.

Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с мужчиной, который работает в поселке, где произошла трагедия.

«Подъехала скорая помощь, стояла там полчаса. Никак не могли понять, откуда был вызов. Через полчаса вышел парень, весь в татуировках, не знаю, почему он не сразу вышел», — рассказал рабочий.

Мужчина добавил, что девушку в поселке никто не видел, очевидно, она не выходила из дома.

«Там вообще тихо было, спокойно», — отметил рабочий.

В прямом эфире стримера Стаса Решетникова (Reeflay) умерла его подруга Валентина. Фрагменты записи были сохранены и загружены на YouTube. На кадрах можно видеть, что он плачет, тащит мертвую девушку на диван, а затем вызывает полицию и скорую. Позже стало известно, что Валентина ждала ребенка.