Журналисту в Турции сломали нос за съемку нарушителей карантина

Бурса, 3 декабря. Житель Турции сломал нос журналисту, который снял на камеру нарушение карантинных мер, передает Haberturk.

Инцидент произошел в районе Османгази. Трое молодых людей прогуливались по улице во время комендантского часа, который действует в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции с девяти часов вечера до пяти утра. Полицейские попытались задержать турок, но парни оказали сопротивление.

Стычку зафиксировали журналисты новостного агентства DHA, которые сопровождали жандармерию. Однако между нарушителями и съемочной группой завязался конфликт. В пылу ссоры 20-летний Сулейман С. крикнул, что он боксер, и ударил представителя СМИ Мехмета И. Репортер потерял сознание.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его. Вскоре выяснилось, что у мужчины сломан нос. Полиция арестовала нападавшего спортсмена для дальнейшего расследования. Молодым людям выписали штраф за нарушение комендантского часа в размере 9 558 лир (более 90 тысяч рублей — прим. ФАН).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция стала третьей страной в мире по количеству больных коронавирусом. Случаи заражений за сутки уже превысили показатель в 30 тысяч. Власти заявили об ужесточении ограничительных мероприятий, однако это не способствует улучшению эпидемиологической ситуации.