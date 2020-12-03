Блогеры считают, что жертва стримера Reeflay сама виновата в своей смерти

Изощренность получения наибольшего числа лайков и подписчиков в соцсетях становится абсурднее и выходит за рамки безопасности. Если раньше блогеры демонстрировали оголенные части тела, готовили откровенно туалетный контент, то теперь, кажется, охотников за популярностью вообще ничего не останавливает: кто-то ворует личные архивы звезд и делает их достоянием общественности, кто-то в прямом эфире избивает или закапывает людей, а кто-то проводит эфиры на фоне трупов.

Так, блогер Стас Решетников, известный в Сети под ником Reeflay Panini провел стрим в комнате, где на диване лежала его погибшая подруга Валя. Однако блогеры считают, что Валентина сама виновата в таком исходе.

Подруга погибшей Валентины рассказала, что та жила с блогером в постоянном терроре и жестокости. А по мнению инфлюенсера Руслана Захаркина, если бы девушка руководствовалась здравым смыслом, то не стала бы терпеть такое к себе отношение.

«Меня поражает глупость самой жертвы. Зачем терпеть постоянные побои и унижения со стороны того, кто тебя ни во что не ставит? Какой смысл? Какая мотивация? Она говорила о любви, но на самом деле любила его деньги, иначе бы давно ушла. Как еще можно оправдать вечные унижения и постоянное проглатывание даже самых плохих вариантов общения», — говорит скандальный блогер.

А вот светская сплетница Елена Миро в своем LiveJournal, кажется, нисколько не сожалеет о произошедшем. Не без сарказма блогер рассказывает своим подписчикам о трагедии, назвав ее «грязной реальностью мира современных блогеров».

«Допились. Обосрались. Сдохли в собственных нечистотах. Моральные уроды и жалкие шалавы, от которых мы с вами, когда росли, были ограждены кругом общения», — обращается к своим подписчикам блогерша.

Руслан Захаркин считает, что из-за подобных недоблогеров современная молодежь может интерпретировать грязную линию поведения в интернете, как норму.

«Нужно закрывать идиотские программы, начинать государственную пропаганду спорта и ЗОЖ-просвещение, а не мусорных шоу и стиля жизни недоблогеров. От воспитания зависит, кем станут дети — новыми Илонами Масками, Джастинами Санами, Марками Цукербергами или же такими недоблогерами-деградантами, убивающими друг друга действиями и бездействиями, снимая смертельные шоу на камеру», — добавил Захаркин.

Ранее сообщалось, что Валентина, погибшая во время прямого эфира известного блогера Стаса Reeflay девушка, была беременна.