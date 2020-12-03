Эксперт объяснил наращивание военной группировки России в Крыму

Москва, 3 декабря. НАТО обвиняет Россию в наращивании оборонной мощи в Крыму, чтобы оправдать собственное усиление военных группировок. Такое мнение в разговоре с ФАН высказал член организации «Офицеры России» генерал-майор Михаил Макарук.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по наблюдению Альянса, Россия все активнее разворачивает силы в черноморском регионе. Якобы в ответ НАТО усиливает свое присутствие на суше, в море и в воздухе. Глава западного блока отметил, что безопасность в Черном море имеет стратегическое значение. При этом, по мнению Столтенберга, Россия нарушает территориальную целостность Грузии и Украины.

«Это очередная зацепка НАТО с целью оправдания наращивания своей группировки на этом же направлении, а также в направлении Румынии, Белоруссии, Прибалтики, — прокомментировал Макарук. — В направлении Крыма они делали это еще до 2014 года и, возможно, вынашивали планы по обустройству военных баз на этом побережье. Но народ Крыма этого не позволил, полуостров стал российским».

По словам эксперта, Россия ведет себя совершенно адекватно: наращивать группировку войск на стратегическом направлении стала бы любая страна. Для Москвы стратегическим направлением является Крым и черноморское направление в целом.

Части ВС РФ в Крыму являются частями постоянной готовности. Об усилении состава войск для защиты полуострова и интересов России в Черном море Минобороны РФ сообщило еще в 2019 году.