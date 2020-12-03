Китайская компания готовится добывать ресурсы на астероидах

Частная китайская компания «Origin Space» собирается заняться разработкой полезных ископаемых на астероидах. В течение ближайших двух лет организация планирует отработать необходимые для добычи функции, а также начать активно осваивать лунную поверхность, о чем сообщает Hi-Tech.

Около 9 тысяч потенциально полезных астероидов находятся на досягаемом расстоянии от Земли. Их главной привлекательной чертой является расположение ресурсов: они распределены по всей площади небесного тела. Концентрация же тяжелых и ценных металлов на них сопоставима с крупнейшими наземными залежами. Так, объект 16 Psyche диаметром более 226 километров практически полностью состоит из железа и никеля, что позволяет оценить его стоимость в 10 квинтиллионов долларов, которые с лихвой окупят многомиллиардные затраты на добычу.

Немаловажным ресурсом, который в больших объемах может присутствовать в космических объектах, является вода. Впоследствии ее будет возможно использовать для удовлетворения нужд человеческих поселений на Луне, первое из которых должно возникнуть уже в 2024 году в рамках американского проекта Artemis.

В числе основных проблем, которые могут возникнуть при осуществлении этих задумок, входят многочисленные сложности с добычей: недостаточно просто доставить буровую технику и вывезти ресурсы. Низкая гравитация астероидов и их постоянные столкновения друг с другом способны сильно усложнить добычу. Успешная же разработка и доставка на Землю металлов извне может привести к перенаселению и изменению климата уже через несколько десятков лет.

Ранее китайская корпорация аэрокосмической науки и техники опубликовала видео посадки зонда «Чанъэ-5» на Луну.