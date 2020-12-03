В Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев РФ открылась школа

Степанакерт, 3 декабря. В столице Нагорного Карабаха, городе Степанакерт, возобновила свою работу очередная школа. Благодаря стараниям и усилиям российских миротворцев общеобразовательная школа №8 снова принимает своих учеников. На открытии учреждения присутствовал специальный корреспондент ФАН.

Во вновь открытую школу №8 вернулись около 600 учащихся. На входе медсестра у всех замеряет температуру, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. В течение дня больных выявлено не было.

Стоит отметить, что на этот раз открытие образовательного учреждения состоялось без торжественной линейки, поскольку дети в этой школе из-за чудовищной войны остались без глав семейств, а некоторые и вовсе потеряли родителей.

Во время занятия по русскому языку в одном из классов российские миротворцы провели гуманитарную акцию. Ученикам раздали 30 рюкзаков с символикой «Юнармия» со школьными принадлежностями, а самой школе вручили телевизор. Дети остались довольны, а также поблагодарили российских миротворцев за возвращение к мирной и беззаботной жизни.

Кроме того, накануне саперные подразделения миротворческого контингента ВС РФ завершили обследование и расчистку территории школы №10 в Степанакерте от взрывоопасных предметов. Работа по разминированию социальных объектов в Нагорном Карабахе продолжается.

Напомним, в соответствии с условиями совместного трехстороннего заявления президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, а также премьер-министра Республики Армения российский миротворческий контингент разворачивается в Нагорном Карабахе сроком на пять лет с возможностью дальнейшего продления сроков пребывания. Вдоль линии соприкосновения сторон и вдоль Лачинского коридора, связывающего территорию Нагорного Карабаха с Арменией, развертываются до двух тысяч военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.