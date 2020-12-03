Пять регионов РФ примут для захоронения опознанные останки советских солдат

Москва, 3 декабря. На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах прошла акция «Дорога домой», приуроченная ко Дню Неизвестного Солдата. Во время мероприятия состоялась передача на малую родину для погребения останков советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну и найденных на территории Смоленской области в ходе поисковых работ.

Об уникальности акции корреспонденту ФАН рассказали в Совете Федерации.

«Совет Федерации как палата регионов имеет самое прямое отношение к акции. Каждый сенатор представляет свой регион и может оказать содействие в том, чтобы опознанный погибший на войне солдат вернулся домой», — рассказал заместитель председателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов.

Он сообщил, что сегодня останки советских солдат переданы в Смоленскую, Рязанскую, Краснодарскую, Московскую и Ленинградскую области. Когда их примут в регионах, там состоятся торжественные захоронения с участием родственников, если они живы, и представителей органов власти.

«Большое количество областей включилось в эту акцию. Регионы организовали транспорт, чтобы направить останки к месту захоронения. К сожалению, из-за ситуации с пандемией не все губернаторы смогли приехать сегодня лично», — пояснил Сергей Мамедов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем обращении в связи с Днем Неизвестного Солдата отметила, что судьбы многих героев Великой Отечественной войны остаются неизвестными, но родные и близкие не теряют надежды узнать правду и увековечить их светлую память.

Акция «Дорога домой» будет продолжена.