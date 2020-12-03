Похищение врача в Триполи обеспокоило посла Нидерландов в Ливии

Амстердам, 3 декабря. Посол Нидерландов в Ливии Ларс Туммерс выразил обеспокоенность в связи с похищением врача на территории североафриканской страны.

В официальном Twitter-аккаунте дипломат написал, что исчезновение ортопеда Садыка ибн Даллы в Триполи вызывает «глубокую тревогу». Он призвал виновных в инциденте к немедленному и безоговорочному освобождению 66-летнего профессора.

نعرب عن قلقنا البالغ حول اختطاف الدكتور بن دلة، وندعو إلى إفراجه الفوري الغير مشروط https://t.co/4isAnrG9Ic — سفير هولندا في ليبيا ???????????????? (@NLambLib) December 2, 2020

Таким образом Туммерс поддержал сообщение Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ). Ранее организация потребовала вернуть медработника домой. Также заявление дипломата подтверждает высокий уровень преступности в стране, причиной которого является активность незаконных вооруженных формирований.

Напомним, что ливийца похитили, когда он ехал по дороге «11 июня». Мужчину остановили четыре человека в форме государственных структур и увезли в неизвестном направлении.

Федеральное агентство новостей неоднократно публиковало материалы о противозаконных действиях со стороны боевиков Правительства национального согласия (ПНС). За последние дни джихадисты устроили обстрел школы и совершили нападение на отделение банка в Ливии.