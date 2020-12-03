Триполи, 3 декабря. Неизвестные джихадисты устроили перестрелку в восточной части столицы Ливии.

Пользователь социальной сети Facebook рассказал, что с улицы в районе Горджи слышны звуки непрерывной стрельбы. Он предположил, что конфликт мог возникнуть между иностранными наемниками, которых Турция систематически перебрасывает в Ливию, и боевиками Правительства национального согласия (ПНС).

Аналогичный случай произошел у здания штаб-квартиры главной нефтяной компании. Тогда перестрелку устроили интегрированные в силовой блок «МВД» ПНС бандформирования. Таким образом боевики попытались успокоить вышедших на митинг радикалов, которым триполитанские «власти» задержали зарплату.

Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, кто на самом деле контролирует столицу Ливии. В районе Горджи главенствует группировка «Фурсан Джанзур». Боевики занимаются нелегальной миграцией беженцев и сотрудничают с запрещенной на территории РФ террористической организацией «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.