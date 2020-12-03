Миссия ООН потребовала освободить похищенного в Ливии врача

Триполи, 3 декабря. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) обеспокоена похищением врача на территории столицы североафриканской страны.

В официальном Twitter-аккаунте ведомство потребовало немедленно и безоговорочно освободить ортопеда Садыка ибн Даллы, которого увезли четыре неизвестных человека в форме государственных структур.

1/2 تعرب @UNSMILibya عن قلقها إزاء اختفاء الدكتور الصديق خلف الله بن دلة (أستاذ جامعي عمره 66 عامًا وجراح عظام معروف ونائب رئيس مستشفى الخضراء) والذي اختطف ظهر أمس في منطقة 11 يونيو بطرابلس.وتعرض الدكتور بن دلة لكمين حين كان يقود سيارته من قبل أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظامياً pic.twitter.com/BWjgp1oIvE — UNSMIL (@UNSMILibya) December 2, 2020

МООНП подчеркнула, что на территории Ливии зафиксирован высокий уровень преступности из-за деятельности незаконных вооруженных группировок. Напомним, что беспорядки устраивают боевики Правительства национального согласия (ПНС). Они регулярно убивают и грабят местных жителей.

Жертвами банд триполитанских «властей» стали и граждане России. Социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана похитили в мае 2019 года. На протяжении семнадцати месяцев их незаконно удерживают на территории Ливии. Известно, что большую часть этого времени ученых содержали в частной тюрьме «Митига», подконтрольной военному преступнику и члену запрещенной на территории РФ террористической организации «Аль-Каида»1 Абд аль-Рауфу Карре.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийского врача похитили на дороге «11 июня» вечером 1 декабря 2020 года. Пропажу Садыка ибн Даллы подтвердили члены его семьи.

1 Организация запрещена на территории РФ.