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Ливия

Миссия ООН потребовала освободить похищенного в Ливии врача

Миссия ООН потребовала освободить похищенного в Ливии врача

Триполи, 3 декабря. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) обеспокоена похищением врача на территории столицы североафриканской страны.

В официальном Twitter-аккаунте ведомство потребовало немедленно и безоговорочно освободить ортопеда Садыка ибн Даллы, которого увезли четыре неизвестных человека в форме государственных структур.

МООНП подчеркнула, что на территории Ливии зафиксирован высокий уровень преступности из-за деятельности незаконных вооруженных группировок. Напомним, что беспорядки устраивают боевики Правительства национального согласия (ПНС). Они регулярно убивают и грабят местных жителей.

Жертвами банд триполитанских «властей» стали и граждане России. Социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана похитили в мае 2019 года. На протяжении семнадцати месяцев их незаконно удерживают на территории Ливии. Известно, что большую часть этого времени ученых содержали в частной тюрьме «Митига», подконтрольной военному преступнику и члену запрещенной на территории РФ террористической организации «Аль-Каида»1 Абд аль-Рауфу Карре.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийского врача похитили на дороге «11 июня» вечером 1 декабря 2020 года. Пропажу Садыка ибн Даллы подтвердили члены его семьи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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