Тысячи мошеннических схем с участием обнальщиков уничтожены в США

Вашингтон, 3 декабря. Министерство юстиции США, ФБР, служба почтовой инспекции США и шесть других федеральных правоохранительных органов объявили о завершении третьей ежегодной операции «Денежный мул» – скоординированных действий по разрушению криминальных сетей, через которые транснациональные преступники перемещают свои нелегальные доходы. «Денежные мулы» – это люди, которые неосознанно или же осознанно содействуют мошенникам, помогая тем в переводе денег с одних счетов на другие бесплатно или за небольшое вознаграждение. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

За последние два месяца американские правоохранительные органы вычислили более 2300 «денежных мулов» по всей стране, что намного превысило прошлогодний показатель в 600 человек.

Как правило, вполне законопослушному гражданину поступает электронное письмо, в котором после убедительной истории следует просьба о помощи в переводе средств через его собственный счет или счет организации. В благодарность за услугу автор письма предлагает «благодетелю» небольшой процент за каждый трансфер.

Эти люди оказались вовлечены в схемы пересылки денег от одних лиц и организаций к другим. Таким способом осуществляются переводы доходов от азартных игр, торговли наркотиками, проституции, продажи людей, коррупции, уклонения от налогов и прочей противозаконной деятельности.

Также правоохранителей озаботило положение дел с пожилыми американцами, обман которых, благодаря «денежным мулам», стал значительно выгоднее и эффективнее.

С тех пор , как действующий президент Дональд Трамп подписал двухпартийный закон «О предупреждении жестокого обращения с пожилыми людьми и судебном преследовании (EAPPA)», Министерство юстиции завело сотни уголовных и гражданских дел, которые затрагивали преступления против пожилых граждан.

В январе 2020 года департамент определил «предотвращение и пресечение транснационального мошенничества в отношении пожилых» как свою приоритетную цель.

Ранее Дональд Трамп выразил недоумение по поводу бездействия ФБР и Министерства юстиции США в отношении многочисленных фальсификаций, которые, по заявлениям действующего президента, имели место на минувших выборах.